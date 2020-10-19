У Венедіктової відмовилися відкривати провадження проти Деркача, якого в США вважають агентом РФ – адвокати

Офіс Генерального прокурора відмовився відкривати кримінальне провадження проти нардепа Андрія Деркача, який визнаний американським урядом агентом Кремля.

Про це повідомили адвокати п’ятого президента України Петра Порошенка. Вони зазначили, що оскаржують таку бездіяльність у суді.

"Нами була отримана знакова і показова відповідь за підписом Генерального прокурора Венедіктової, якою нам повідомляється, що не буде Генеральною прокуратурою зареєстроване кримінальне провадження стосовно відомих дій пана Деркача. Про якого Міністерство фінансів США констатувало факт, що він є багаторічним російським агентом. І стосовно якого ми подавали відповідну заяву до правоохоронних органів України про намагання втягнути Україну у вибори в США. Відповідна заява була нами подана, однак з добрими словами про верховенство права і таке інше українська влада, 100-відсотковий генеральний прокурор президента Зеленського стверджує, що цих даних недостатньо для того, щоб розпочати досудове розслідування", – зазначив адвокат Ігор Головань.

За його словами, ця бездіяльність буде оскаржена у суді.

"Однак подвійні і потрійні стандарти сучасної української влади стосовно того, коли політичні переслідування, кримінальні провадження реєструються за просто смішними і абсолютно нікчемними підставами. А ось коли мова йде про агентів впливу і відвертих агентів держави-агресора, то тут згадується і про верховенство права, і про інші речі, які так рідко застосовуються у нас в Україні", – зазначив Головань.

Адвокат Ілля Новіков зі свого боку повідомив, що за інформацією з Офісу генпрокурора президент Володимир Зеленський незадоволений відсутністю результатів у справах проти Порошенка і вимагає терміново "накопати" щось на лідера опозиції.

"Одночасно до нас доходить інформація, що в Офісі генпрокурора Венедіктової відбулася нарада, і на цій нараді було оголошено, що начебто Офіс президента незадоволений тим, що Венедіктова не спромоглась поки що видати результат. І на цій нараді, якою керував від імені Ірини Венедіктової пан Панов, була доведена інформація до співробітників Офісу Генпрокурора, що вони зобов’язані в найкоротший термін будь-якою ціною, у будь-який спосіб видати щось, якесь нове обвинувачення по Порошенку", – повідомив Новіков.

Водночас він зазначив, що вважає пов'язаними факти про те, що провадження проти Деркача не відкривають, але від ОГП вимагають "шукати щось по Порошенку".

"Ми бачимо, що одночасно справа по Андрію Деркачу, який за інформацією з дуже надійних джерел, за інформацією зі Сполучених Штатів Америки, від офіційних агентств є людиною, яка працює на іншу державу, яка відповідно являється агентом – проти нього не реєструється кримінальне провадження. І одночасно від співробітників Офісу Генпрокурора вимагають, щоб вони шукали щось – ми маємо на увазі кримінальне провадження – по п’ятому президенту Порошенку. Це очевидно пов’язано", – переконаний Ілля Новіков.

"Генпрокуратура зараз відпрацьовує найнікчемніші пасквілі проти опозиції, проти п’ятого президента Петра Порошенка, а серйозні відомості, серйозну інформацію, яка надходить з Мінфіну США стосовно таких персонажів, як Деркач, вони не хочуть бачити і не хочуть на них реагувати", – резюмував Головань.