У Венедіктової помітили годинник Hublot за 10 000 євро: вона назвала його підробкою

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова спростувала, що її годинник Hublot коштує 10 000 євро. За її словами, це лише його репліка, вартість якої нібито становить менше 5 тисяч гривень.

Про це повідомили на сторінці Центру протидії корупції у Facebook. Там зазначили, що така інформація з приводу елітного аксесуару міститься в офіційній відповіді Національного агентства з питань запобігання корупції на відповідний запит.

"Отримали відповідь НАЗК щодо незадекларованого годинника, який ми неодноразово помічали на руці генпрокурорки Венедіктової. За всіма ознаками годинник, який засвітила Венедіктова, це Hublot з колекції Big Bang. Вартість такого – до 10 тисяч євро. Але в декларації генпрокурорки його немає", – нагадали у ЦПК.

"Венедіктова підтвердила НАЗК, що це дійсно Hublot, але не справжній годинник, а копія за нецілих 5 тисяч грн. А ви як думаєте, Венедіктова справді носить підробку (пацани на районі засміють) чи генпрокурорка бреше і носить справжній Hublot?" – із сарказмом наголосили у повідомленні.

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