У Венедіктової помітили годинник Hublot за 10 000 євро: вона назвала його підробкою
На руці генпрокурорки Ірини Венедіктової помітили елітний годинник Hublot, вартість якого досягає 10 тисяч євро
Її запідозрили у невнесені дорого аксесуару до декларації
У НАЗК заявили, що Венедіктова спростувала факт володіння коштовною річчю
За її словами, годинник – репліка оригіналу, яка коштує менше 5 тисяч грн
Ірина Венедіктова пояснила скандал довкола годинника Hublot (джерело – 5 канал)
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова спростувала, що її годинник Hublot коштує 10 000 євро. За її словами, це лише його репліка, вартість якої нібито становить менше 5 тисяч гривень.
Про це повідомили на сторінці Центру протидії корупції у Facebook. Там зазначили, що така інформація з приводу елітного аксесуару міститься в офіційній відповіді Національного агентства з питань запобігання корупції на відповідний запит.
"Отримали відповідь НАЗК щодо незадекларованого годинника, який ми неодноразово помічали на руці генпрокурорки Венедіктової. За всіма ознаками годинник, який засвітила Венедіктова, це Hublot з колекції Big Bang. Вартість такого – до 10 тисяч євро. Але в декларації генпрокурорки його немає", – нагадали у ЦПК.
"Венедіктова підтвердила НАЗК, що це дійсно Hublot, але не справжній годинник, а копія за нецілих 5 тисяч грн. А ви як думаєте, Венедіктова справді носить підробку (пацани на районі засміють) чи генпрокурорка бреше і носить справжній Hublot?" – із сарказмом наголосили у повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в Центрі протидії корупції розповіли, що генпрокурорка Ірина Венедіктова забула вказати у своїй декларації швейцарський годинник Hublot вартістю 10 тисяч євро. У зв'язку з цим там пообіцяли звернутися з цього приводу у НАЗК.
Венедіктова, коментуючи скандал, заявила, що всі речі, які підлягають декларації, у неї задекларовані.
Згодом стало відомо, що Денис Колесник, який є чоловіком Венедіктової, володіє елітним незадекларованим швейцарським годинником Hublot за $54 280 (приблизно 1,5 млн грн).
Нагадаємо, що Колесник працює заступником начальника департаменту кіберполіції.