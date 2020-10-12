У Великобританії Зеленський таємно зустрівся з главою розвідки Мі-6 – ЗМІ

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великобританії він провів не тільки офіційні зустрічі, про які написали ЗМІ, але й нібито зустрівся з новим главою секретної розвідувальної служби Мі-6 Річардом Муром.

Як повідомило видання Zn.ua, ця зустріч не була приємною для глави держави.

На закритому заході, в якому, за даними ЗМІ, з української сторони, крім президента, брав участь керівник СБУ Іван Баканов, з главою Мі-6 обговорювалися три основні теми.

За інформацією видання, перша стосувалася атак української влади на антикорупційні органи в Україні та прагнення Офісу президента взяти під свій контроль САП, НАБУ, Офіс генерального прокурора, а також судові інстанції.

Під час обговорення другої йшлося про ситуацію на сході України та дії Росії.

Третя ж нібито стосувалася оточення Зеленського. Причому не тільки офіційного, але й неформального, яке має значний вплив на главу держави.

Як розповіло джерело видання, закритість зустрічі була продиктована саме обговоренням персон з оточення Володимира Зеленського: британці нібито бачать, як спливає інформація з України.

"Раніше тему найближчого оточення президента на переговорах із главою Української держави порушували американці. Але їхній кейс був тиском на владу. У випадку ж британців це було попередженням. На той випадок, якщо Зеленський не до кінця усвідомлює дії людей, з якими його асоціюють", – написало видання.

Також зазначено, що сама зустріч із главою Мі-6 – факт прикметний і свідчить про високий ступінь інтересу британського уряду до України та її президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL: