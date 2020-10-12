У Великобританії Зеленський таємно зустрівся з главою розвідки Мі-6 – ЗМІ
На таємній зустрічі говорили про тиск на антикорупційні органи
Також глава британської розвідслужби обговорив із Зеленським його оточення
Окремою темою була ситуація на сході України
Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великобританії він провів не тільки офіційні зустрічі, про які написали ЗМІ, але й нібито зустрівся з новим главою секретної розвідувальної служби Мі-6 Річардом Муром.
Як повідомило видання Zn.ua, ця зустріч не була приємною для глави держави.
На закритому заході, в якому, за даними ЗМІ, з української сторони, крім президента, брав участь керівник СБУ Іван Баканов, з главою Мі-6 обговорювалися три основні теми.
За інформацією видання, перша стосувалася атак української влади на антикорупційні органи в Україні та прагнення Офісу президента взяти під свій контроль САП, НАБУ, Офіс генерального прокурора, а також судові інстанції.
Під час обговорення другої йшлося про ситуацію на сході України та дії Росії.
Третя ж нібито стосувалася оточення Зеленського. Причому не тільки офіційного, але й неформального, яке має значний вплив на главу держави.
Як розповіло джерело видання, закритість зустрічі була продиктована саме обговоренням персон з оточення Володимира Зеленського: британці нібито бачать, як спливає інформація з України.
"Раніше тему найближчого оточення президента на переговорах із главою Української держави порушували американці. Але їхній кейс був тиском на владу. У випадку ж британців це було попередженням. На той випадок, якщо Зеленський не до кінця усвідомлює дії людей, з якими його асоціюють", – написало видання.
Також зазначено, що сама зустріч із главою Мі-6 – факт прикметний і свідчить про високий ступінь інтересу британського уряду до України та її президента.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна і Великобританія 8 жовтня підписали Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.
Також Україна і Британія підписали меморандум про військову співпрацю на $1,5 млрд.
Володимир Зеленський подякував британській стороні за підписання документів. Він зазначив, що це свідчить про "справді близьку дружбу".