У Вашингтоні кажуть про чотири країни, які можуть втрутися у вибори в США

У Вашингтоні вважають, що окрім РФ у майбутні вибори в США зацікавлені втручатися Китай, Північна Корея та Іран. Радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон запевнив у кроках, аби запобігти такому втручанню.Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон у неділю, 19 серпня, вказав на Китай, Північну Корею та Іран як країни, котрі можуть втрутитися у вибори в США у 2018 році, повідомляє інформаційна агенція AFP.

Напередодні президент США Дональд Трамп написав у своєму Twitter, говорячи про розслідування можливого втручання Москви, що ті, "хто фокусується лише на Росії, мають почати дивитися в іншому напрямі - на Китай".

Болтон, коментуючи цей твіт Трампа в інтерв'ю ABC News, зазначив, що ймовірне втручання з боку Китаю, Ірану та КНДР може становити загрозу національній безпеці, і тому США роблять все можливе, аби упередити його. "Всі ці чотири країни, насправді", - зазначив Болтон, не виключаючи і Росію.

Нагадаємо, що на початку серпня спецслужби США повідомили про небезпеку втручання Росії в майбутні вибори до Конгресу Сполучених Штатів у листопаді цього року та президентські вибори 2020 року. Тим часом у країні триває розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.