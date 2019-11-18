"У вас нічого не вийде!" Порошенко гучно відреагував на "підозру" ДБР

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що справи, які масово продукує ДБР проти нього, є політичним замовленням колишньої команди Януковича.

Про це політик заявив під час включення зі столичного аеропорту "Бориспіль", куди він терміново повернувся, скасувавши низку міжнародних зустрічей у Туреччині.

"Щойно я почув феєричну дурість, яку оприлюднив агонізуючий голова Державного бюро розслідувань. Оскільки я перебував із візитом у Турецькій республіці, змушений був скасувати декілька зустрічей і негайно повернутися в Україну", – розповів він.

Петро Порошенко

"Повернутися, щоби продемонструвати, що вони нікого не залякають і нічого у них не вийде", – заявив Порошенко.

П'ятий президент України також додав, що повернувся для того, щоб чітко наголосити, що ця справа юридично недолуга не тільки для фахових юристів, а й для студента-першокурсника. Це справа, з якої "кури сміються", – сказав він.

"Бо звинувачувати п'ятого президента України у захоплені державної влади... Може, вони мають на увазі часи Януковича? І пан Труба разом із паном Портновим вирішив позахищати Януковича?", – зауважив Порошенко.

Політик наголосив, що був обраний законним шляхом на вільних і прозорих виборах, результати яких були визнані світом.

"Я хочу наголосити, що я був обраний в результаті всенародних виборів, які були визнані зразковими", – зауважив він.

Попри те, що протягом президентства Порошенку доводилося вирішувати найскладніші питання, він жодного разу не порушував українське законодавство.

"Хто в тому зацікавлений? Звісно, що пан Труба є лише виконавцем. Замовником є колишня команда Януковича, яка дуже часто з’являється зараз не тільки у своїх telegram-каналах, а й в органах влади. Але важливо знайти замовників і організаторів цієї провокації", – сказав Порошенко.

"Мета її – залякати нашу команду. Мета її – зупинити нашу боротьбу за європейське та євроатлантичне майбутнє України", – зауважив він.

"Я хочу наголосити – нічого у вас не вийде", – заявив п'ятий президент України.

Як писав OBOZREVATEL, раніше у пресслужбі Петра Порошенка зазначили, що так звана "підозра", яка з'явилася у Telegram-каналі заступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова, проти п'ятого президента є російським замовленням задля шкоди репутації політика.

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