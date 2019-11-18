Головна Новини
18 листопада • оновлено в 18:45
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"У вас нічого не вийде!" Порошенко гучно відреагував на "підозру" ДБР

3.2т
Читати матеріал російською

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що справи, які масово продукує ДБР проти нього, є політичним замовленням колишньої команди Януковича.

Про це політик заявив під час включення зі столичного аеропорту "Бориспіль", куди він терміново повернувся, скасувавши низку міжнародних зустрічей у Туреччині.

"Щойно я почув феєричну дурість, яку оприлюднив агонізуючий голова Державного бюро розслідувань. Оскільки я перебував із візитом у Турецькій республіці, змушений був скасувати декілька зустрічей і негайно повернутися в Україну", – розповів він.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Новини
"Скажіть, куди!" Порошенко гучно звернувся до Пристайка щодо Мінських угод

"Повернутися, щоби продемонструвати, що вони нікого не залякають і нічого у них не вийде", – заявив Порошенко.

П'ятий президент України також додав, що повернувся для того, щоб чітко наголосити, що ця справа юридично недолуга не тільки для фахових юристів, а й для студента-першокурсника. Це справа, з якої "кури сміються", – сказав він.

"Бо звинувачувати п'ятого президента України у захоплені державної влади... Може, вони мають на увазі часи Януковича? І пан Труба разом із паном Портновим вирішив позахищати Януковича?", – зауважив Порошенко.

Політик наголосив, що був обраний законним шляхом на вільних і прозорих виборах, результати яких були визнані світом.

"Я хочу наголосити, що я був обраний в результаті всенародних виборів, які були визнані зразковими", – зауважив він.

Попри те, що протягом президентства Порошенку доводилося вирішувати найскладніші питання, він жодного разу не порушував українське законодавство.

"Хто в тому зацікавлений? Звісно, що пан Труба є лише виконавцем. Замовником є колишня команда Януковича, яка дуже часто з’являється зараз не тільки у своїх telegram-каналах, а й в органах влади. Але важливо знайти замовників і організаторів цієї провокації", – сказав Порошенко.

"Мета її – залякати нашу команду. Мета її – зупинити нашу боротьбу за європейське та євроатлантичне майбутнє України", – зауважив він.

"Я хочу наголосити – нічого у вас не вийде", – заявив п'ятий президент України.

Як писав OBOZREVATEL, раніше у пресслужбі Петра Порошенка зазначили, що так звана "підозра", яка з'явилася у Telegram-каналі заступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова, проти п'ятого президента є російським замовленням задля шкоди репутації політика.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Особи
Петро Порошенко Роман Труба
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
7
14
Смішно
24
Цікаво
34
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Тю. Ватные каналы недавно же писали, что Петя с семьей сбежал из страны? В который там раз... Зэватники - вы определитесь: бежал или не бежал?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Яким би він не був, але зараз Порох - КОЗАК. Не засцяв, як нинішній блаЗЕнь.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Мельничук Олександр, ты что куришь? Еврей Козак? Ну если только запорожский, тады да ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Белый господин
Белый господин
Ну, допустим, выборы были. А куда делся предыдущий президент? Импичмента по закону не было. Так что Потрошенко - узурпатор.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новини політики

Топпублікації

Топблоги