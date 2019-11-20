"У вас "дах": з'явився новий запис розмов "слуги народу" про поділ бізнесу в Кривому Розі

Народний депутат Антон Поляков, якого виключили з фракції "Слуга народу", опублікував новий фрагмент аудіозапису розмови колишніх колег по партії з поліцією Кривого Рогу. У ній обговорюється поділ бізнесу з металобрухтом у місті, а також схеми "договірняків" щодо цієї теми.
Скандальний ролик Поляков опублікував на своєму Telegram-каналі. "Друзі, надійшов четвертий фрагмент переговорів. Коментарі зайві. Слухаємо, насолоджуємося і прозріваємо", – написав парламентар (щоб послухати запис, доскрольте сторінку до кінця).
Розмова починається з того, що нардеп від "Слуги народу", колишній актор "Кварталу 95" Юрій Корявченков (Юзик) представляє своїм співрозмовникам колегу-лобіста Володимира Захарченка.
"Ще ми момент проговорили з Володею про те, що наш Володимир Захарченко – він взагалі колишній, ну, колишніх не буває, і зараз народний депутат, працівник правоохоронної системи. Звільнився у 2006 році", – говорить політик.
Після цього на записі чутно, очевидно, голос Захарченка, який розповідає про беззаконня, яке влаштовують "слуги народу".
"Я не просто готовий, я з вами поділюся реальним станом справ, хто чим займається. Зараз так вийшло, я зустрічаю колишніх злочинних авторитетів, які зараз стали шанованими людьми. І ось вони зі мною говорять: "Володимире, навіть ми того не робили, що зараз роблять ваші колеги. Те, що звучить неправильно як "дахують". Вони не "дахують". Вони очолюють". Я кажу відверто", – сказав Захарченко.
На тлі лунає голос Корявченкова, який уточнює, що згадані люди стають "генераторами всіх рухів".
Юрій Корявченков
"Народна правда"
Потім у спілкуванні прослизає фраза про те, що люди, які вкладають свої гроші в металобрухт, не отримують відкати. Також учасники зустрічі задаються питанням щодо комунікації між учасниками схеми.
"Я уточнюю, мене треба розуміти. У нас людина не буде телефонувати всім. Комусь має телефонувати одному. Мені як керівнику, комусь із ваших. Припустімо, я буду телефонувати вам всім. Йому треба з кимось конкретно, з криворізьким. З Володею, суто з криворізькими", – стверджує Корявченков.
Голос на тлі уточнює, що контактувати потрібно з "рішалами" питань у сфері правоохоронних органів. Нардеп, своєю чергою, висловлює побоювання у зв'язку з тим, що контактер може "влучити у штангу через незнання".
"Комунікація з поліцією, з правоохоронцями – це ось Володимир, супер. Щодо ГЗК – я не беру ГЗК", – відповідає йому один зі співрозмовників.
"Так, це ми обговоримо, щоб він тут не зашивався. Тому що "чорнуху" всю він буде вбивати. Він має бути повністю незалежним", – висловлює свої побажання Корявченков.
На це хтось відповідає йому запевненнями в успіху схеми. "Повний карт-бланш, у вас "дах", – чутно на аудіозаписі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Поляков опублікував ще один аудіозапис розмови колишніх однопартійців з начальником поліції Кривого Рогу. У ньому останнього інструктували, що і з ким "вирішувати". Так, на записі чітко чути голос нардепа Юрія Корявченкова.
У розмові поліцейський запитував у "слуг", що робити, якщо хтось влізе в роботу і скаже "закрити всю цю шваль".
На скандал відреагував голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він заявив, що запис потрібно перевірити на справжність.
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