У Вищому антикорупційному суді України (ВАКС) пояснили своє рішення про скасування заочного арешту екс-міністра доходів і зборів, яким, ймовірно, є Олександр Клименко. Як виявилося, у військовій прокуратурі не довели до кінця оголошення підозрюваного в міжнародний розшук.

Про це повідомила суддя-спікер Апеляційної палати ВАКС Інна Калугіна. Вона заявила, що згідно з вимогами Закону, заочний арешт можна оголосити лише при наявності сукупності двох факторів: надбання особою статусу підозрюваного і оголошення його в міжнародний розшук.

З першим фактором ВАКС погодився, а от щодо другого встановили, що суд першої інстанції допустив помилку і підозрюваний насправді не перебуває в міжнародному розшуку. 10 червня 2019 військовий прокурор дійсно оголосив його в розшук, проте, дані про це не було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і не був направлений запит до Національного центру бюро Інтерполу в Україні.

Олександр Клименко LIGA.net

"Дане рішення суду не позбавляє сторону звинувачення права повторного звернення з відповідним клопотанням до слідчого судді в разі усунення зазначених недоліків і не є підставою для звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності або закриття провадження. Досудове розслідування триває", – відзначили в суді.

Також в ВАКС відзначили, що з 19 листопада 2019 року досудове розслідування у цій справі доручено НАБУ, а процесуальне керівництво – САП. Раніше ж справа перебувала біля Головної військової прокуратури ГПУ.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв що ВАКС скасував рішення про заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів.