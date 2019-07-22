У Вакарчука звинуватили Дубневича в крадіжці голосів на мажоритарці: деталі скандалу

У партії Святослава Вакарчука "Голос" заявили, що народний депутат України (БПП) Богдан Дубневич, який лідує на 118 мажоритарному окрузі за підсумками виборів до Верховної Ради, краде голоси у Галини Васильченко.

У пресслужбі "Голосу" відзначили, що, згідно з результатами екзит-полу, який провело соціологічне агентство ФАМА, переможцем повинна стати саме їх кандидат Васильченко, оскільки набрала 36,3% голосів. Реальний показник її найближчого опонента Дубневича – нібито 22,9%.

"Паралельний підрахунок голосів, проведений штабом "Голосу", показує перевагу Галини Васильченко на більш ніж 1 500 голосів. Починаючи з 22:00 21 липня, в інформаційно-аналітичну систему ЦВК "Вибори" вводилися відомості перш за все щодо тих виборчих дільниць, де переміг Дубневич Богдан Васильович. На сайті ЦВК він відображений як переможець за цим округом з розривом 3%", – обурилися в політсилі Вакарчука.

Разом з тим, відзначається, що у вечірній час спостерігачі "Голосу" відзначили аномальний стрибок явки виборців на сільських дільницях, який досягав іноді 90%, при загальній явці по Львівській області у 53,42%.

Святослав Вакарчук Пресслужба "Голосу"

Починаючи орієнтовно з другої години ночі, вони фіксували штучне затягування роботи окремих дільничних виборчих комісій. На думку спостерігачів "Голосу", протоколи складалися коректно не на всіх ділянках. В результаті протоколи і виборча документація за окремими ДВК штучно затримуються і не доставляються в Окружну виборчу комісію. Це саме ті дільниці, де Васильченко істотно обходить Дубневича.

"Окружна виборча комісія додатково направляє на уточнення протоколи тих ДВК, де виграє Васильченко, за надуманими технічними підставами. На думку штабу "Голосу", це робиться з метою "вибити" невигідні Дубневичу виборчі дільниці. Станом на 14:30 22 липня ситуація виглядає вкрай загрозливою", – виклали свої претензії в "Голосі".

Крім того, скандал прокоментував і лідер партії Вакарчук. Він назвав те, що відбувається, здійсненням сценарію викрадення перемоги у кандидата "Голосу" на виборчому окрузі №118. "Є усі підстави сумніватися в можливості встановлення чесних результатів", – підкреслив Вакарчук.

У зв'язку з таким розвитком подій "Голос" вимагає у Центральної виборчої комісії невідкладно змусити окружну і дільничні комісії 118-го округу виконати вимоги закону і встановити підсумки голосування в межах округу №118: прийняти протоколи ДВК, внести їх в ІАС "Вибори" і скласти протокол про підсумки голосування.

"Голос" закликає правоохоронні органи, перш за все міністра внутрішніх справ і Національну поліцію вжити всіх можливих заходів для забезпечення встановлення чесного результату виборів в окрузі №118. Лідер партії також звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням невідкладно втрутитися і вжити заходів для недопущення фальсифікації волевиявлення на окрузі №118", – йдеться в офіційній заяві партії.

У свою чергу, член "Голосу" Іван Примаченко нагадав на своїй сторінці у Facebook про численні скандали, з якими пов'язують ім'я Богдана Дубневича.

"Депутат і фігурант 39 антикорупційних розслідувань Богдан Дубневич (той самий, який став відомим за декларацією з 11,5 млн доларів тільки готівкою і селфі з убитими ним тваринами), перейшов у контратаку. Є всі ознаки маніпуляцій з волевиявленням виборців і підготовки до фальсифікації результатів голосування", – пише він.

Святослав Вакарчук Пресслужба "Голосу"

Примаченко попередив, що команда "Голосу" вже другий день веде цілодобове спостереження і здійснює захист результатів виборів на 118 окрузі. Члени політсили змінюють один одного позмінно, щоб не залишати ОВК і приміщення з документами без нагляду.

"Втомилися, але відпрацюємо до останнього. Щоб відстояти чесний результат, нам зараз дуже потрібна ваша підтримка – суспільний резонанс довкола цієї ситуації. Темрява найбільше боїться світла", – звернувся він до прихильників партії Вакарчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окрузі №118 після підрахунку 75,53% голосів депутат із БПП, самовисуванець Богдан Дубневич також знаходився на першому місці (35,04%). За ним, за даними ЦВК, слідувала представник партії "Голос" Галина Васильченко (29,61%).

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