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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

У Вакарчука відповіли на ідею "Слуги народу" про коаліцію

14.6т Читати матеріал російською

У партії "Голос" заявили, що готові до створення коаліції з пропрезидентською партією "Слуга народу", якщо вона буде дотримуватися пріоритетів, важливих для політсили Вакарчука.

Про це стало відомо під час прямого включення зі штабу "Голосу". Разом з тим, в партії не виключили і об'єднання з командами Петра Порошенка і Юлії Тимошенко.

Так, в коментарі "Громадському" кандидат в народні депутати від "Голосу" Ярослав Юрчишин зазначив, що партія готова вести переговори про створення коаліції з "Європейською солідарністю" і "Батьківщиною", якщо вони підтримають деолігархізацію.

Вакарчук і Зеленський

Вакарчук і Зеленський

"Деловая столица"

"Ми ніколи не увійдемо до коаліції з проросійськими силами, які відстоюють інтерес окупанта. За яке б життя вони не називалися. Ми готові вступати в коаліцію з тими силами, за якими не стоять олігархи. Якщо сили Порошенка і Тимошенко будуть серйозно готові вести розмови про деолігархізацію, ми готові з ними вести переговори", – повідомив представник "Голосу".

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У той же час лідер партії Вакарчук заявив, що переговори про створення коаліції партія почне після оголошення офіційного оголошення результатів виборів Центральною виборчою комісією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський запросив лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука обговорити можливість створення коаліції в новообраній Верховній Раді. Про це він сказав у штабі партії "Слуга народу" в день парламентських виборів, 21 липня, після оприлюднення перших підсумків голосування Національним екзит-полом.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир Зеленський Святослав Вакарчук Ярослав Юрчишин Петро Порошенко Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Теги
Партія Вакарчука "Голос" Партія "Слуга народу" Партія "Європейська солідарність" ВО Батьківщина
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Колобов Макс
Колобов Макс
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