У Вакарчука пропонують Україні перейняти досвід Латинської Америки

Заступник голови партії "Голос" і громадський діяч Ярослав Юрчишин вважає, що Україні варто перейняти досвід окремих країн Латинської Америки, де термін перебування поспіль у парламенті обмежений до двох.

За словами Юрчишина, на цих виборах має відбутися заміна старого політичного класу новим, цитує його слова "Главком".

Ярослав Юрчишин "Кредо"

"Ми маємо унікальні випадки, коли, наприклад, Юхим Звягільський, який всі скликання, починаючи з першого, сидить в парламенті. Ми б не хотіли, щоб люди народжувалися і помирали в парламенті, тому одна з наших ініціатив, яка, може, не настільки популярна в Європі, але надзвичайно ефективна зараз в Латинській Америці – це скорочення термінів перебування поспіль в парламенті до двох", – стверджує політик.

Юрчишин пояснює, що у Латинській Америці це – запобіжник від впливів наркокартелів.

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