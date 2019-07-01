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У Вакарчука пропонують Україні перейняти досвід Латинської Америки

1.3тЧитати матеріал російською

Заступник голови партії "Голос" і громадський діяч Ярослав Юрчишин вважає, що Україні варто перейняти досвід окремих країн Латинської Америки, де термін перебування поспіль у парламенті обмежений до двох.

За словами Юрчишина, на цих виборах має відбутися заміна старого політичного класу новим, цитує його слова "Главком".

Ярослав Юрчишин

Ярослав Юрчишин

"Кредо"

"Ми маємо унікальні випадки, коли, наприклад, Юхим Звягільський, який всі скликання, починаючи з першого, сидить в парламенті. Ми б не хотіли, щоб люди народжувалися і помирали в парламенті, тому одна з наших ініціатив, яка, може, не настільки популярна в Європі, але надзвичайно ефективна зараз в Латинській Америці – це скорочення термінів перебування поспіль в парламенті до двох", – стверджує політик.

Юрчишин пояснює, що у Латинській Америці це – запобіжник від впливів наркокартелів.

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Особи
Ярослав ЮрчишинСвятослав Вакарчук
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Да сразу опыт с Венесуэлы берите. Там так науправлялись неопытные политики, и так бедно живут люди, что туалетную бумагу выдают полицейским в виде награды, а бандитам уже невыгодно грабить, так как патроны стоят дороже, чем то, что они украдут.
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