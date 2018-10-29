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/Політика

''В України немає варіантів!'' Озвучено тривожний прогноз війни з Росією

7.2тЧитати матеріал російською

Україні важко протистояти Росії, тому вона може тільки реагувати на дії російської сторони.

Таку думку висловив британський військовий експерт Глен Грант у інтерв'ю LIGA.net, зазначивши, що "Україна не має ніяких варіантів".

"Варіанти є у Росії, а в України — реакція. Хоча в України може бути кілька варіантів дій, але не тих, які ви назвали (перемогти або чекати зміни влади в Росії. — Ред.), а зовсім інших. Те, що назвали ви, буде реакцією на дії Росії: або Путін продовжить робити те, що робить, або Путін змінить поведінку. У цьому сенсі російська сторона домінує", — наголосив він.

Грант додав, що Росія фактично не веде звичайну війну проти України, вона бореться на декількох фронтах: військовому, на Азовському морі, економічному, правовому, соціальному, використовує політичний шантаж.

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"Нічого з цього Україна не використовує проти Росії. Як я говорив раніше, вам треба створити групу з умовно 20 тямущих людей, які сядуть і вирішать, що Україна повинна зробити; що може зробити; чого не повинна робити; чи повинна робити те, що робить; вести переговори про рибальство в Азовському морі, які ось нещодавно продовжилися", — уточнив експерт.

За його словами, треба критично осмислити, що дійсно являє цінність для України, що це означає, як вплине на відносини з РФ і чи дасть перевагу для війни на дальню перспективу.

"Але я гадаю, що Путін все одно продовжуватиме цю війну, бо він присвятив себе їй", — підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Путін виступив із нахабною заявою, що Севастополь нібито де-юре завжди був у складі РФ.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Глен Грант Володимир Путін
Місце
Україна
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