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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

У ЦВК з'явилися проблеми з результатами виборів: у чому справа

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Центральна виборча комісія опублікувала в офіційних виданнях "Урядовий кур'єр" та "Голос України" список обраних народних депутатів без одного імені – переможця по мажоритарному округу №210, який не встановлений.

Про це йдеться в повідомленні комісії на сторінці в Facebook.

"У списку народних депутатів України, обраних на позачергових виборах 21 липня 2019 відсутня інформація про обраного депутата в одномандатному виборчому окрузі №210", – пояснили в ЦВК.

У комісії пообіцяли оприлюднити ім'я переможця одразу після того, як будуть встановлені результати виборів в окрузі.

Новини
Вибори в Раду: ЦВК оголосила остаточні результати голосування за списками

Центрвиборчком

Центрвиборчком

Кореспондент

ЦВК також нагадала вимоги до майбутніх нардепів.

"Офіційне оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України є підставою для звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та ухвалення рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної народним депутатом України", – наголосили в комісії.

Також у ЦВК відзначили, що майбутні нардепи повинні подати відповідні заяви не пізніше, ніж на двадцятий день із дня офіційного оприлюднення результатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • ЦВК не встигла офіційно оголосити результати позачергових виборів до Верховної Ради до 5 серпня, як того вимагає законодавство. У зазначену дату вона визнала обраними сім народних депутатів України з останніх восьми. Проблема виникла через 210 округ.

  • Нагадаємо, кандидат у народні депутати Сергій Коровченко, який за результатами екзит-полів посів друге місце, погрожував членам окружної виборчої комісії. Він не бажав миритися з перемогою самовисуванця Бориса Приходька.

  • Приходько поскаржився на фальсифікації в підрахунку голосів на 210-му окрузі під час позачергових виборів до Верховної Ради.

  • У зв'язку з цим жителі міста Прилуки (Чернігівська область) зібралися на масовий мітинг під стінами окружної виборчої комісії 210-го округу.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
ЦВК
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филипп филипыч
филипп филипыч
никто не заплатил что ли?
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