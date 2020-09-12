У ЦВК назвали умову проведення місцевих виборів на Донбасі

Вибори в 18 окремих територіальних громадах (ОТГ) Донбасу можуть відбутися навесні 2021 року.

Як заявив під час шостого "Донбас Медіа Форуму" член Центральної виборчої комісії України Сергій Постівий, для проведення виборів Донецька і Луганська військово-цивільні адміністрації повинні надати відповідні висновки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми виходимо з того, що вибори можуть бути призначені в будь-який момент... Отримавши висновки ВЦА про те, що відповідні території не містять загроз як реальних, так і потенційних, і на таких територіях можна призначати вибори, ЦВК стовідсотково відреагує", – зазначив він.

Постівий уточнив, що діючий Виборчий кодекс дозволяє призначати вибори двічі на рік – восени і навесні.

У свою чергу, глава правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська наголосила, що вибори в багатьох з цих 18 ОТГ можна провести раніше, не чекаючи весни.

За її словами, у людей викликала недовіру процедура скасування виборів в цих громадах, у яких в 2019 році відбулися президентські і парламентські вибори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 15 липня призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. При цьому вибори не будуть проводитися в анексованому Криму і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Пізніше представники України та Росії зробили різні заяви щодо проведення місцевих виборів на Донбасі.

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