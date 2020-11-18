У ЦВК назвали партію, яка отримала найбільше мандатів. Інфографіка

Найбільше мандатів в місцевих радах під час виборів 25 жовтня отримала партія "Слуга народу".

Дані про результати на 18 листопада оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії за результатами даних (щоб подивитися інфографіку, доскрольте сторінку до кінця).

Так, ЦВК отримала відомості про вибори депутатів в 1 517 місцевих радах – майже 96,2% від загальної кількості.

Десятка партій, які отримали найбільше мандатів:

"Слуга народу" – 17,59%

"Батьківщина" – 12,39%

"Опозиційна платформа – За життя" – 11,75%

"За майбутнє" – 11,42%

"Європейська Солідарність" – 10,73%

"Наш край" – 5,12%

"Свобода" – 2,61%

Українська стратегія Гройсмана – 1,72%

"За майбутнє" – 1,66%

Радикальна партія Олега Ляшка – 1,62%

Також 6 586 обраних депутатів йшли самовисуванцями, 33 029 – від політичних партій. Загалом своїх представників у радах отримали 110 партій.

У ЦВК додали, що результати ще не остаточні. Дані продовжують надходити з територіальних виборчкомів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Також 15 листопада в ряді міст був проведений другий тур.