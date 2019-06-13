У топ-50 партії Порошенка потрапили активісти ГО "Справа громад" за результатами праймеріз

Вісім активістів ГО "Солідарна справа громад" за результатами праймеріз потрапили в першу 50-ку виборчого списку партії “Європейська солідарність”.

Про це повідомив член політради партії, журналіст Віталій Гайдукевич, йдеться на сайті політсили. "Наша ГО "Солідарна справа громад" презентувала партії "Європейська солідарність" результати опитування, зокрема, щодо списків кандидатів у народні депутати і по мажоритарних округах. Нам приємно, що підписаний меморандум реалізується не лише на засадах ідеології, а й присутністю в списках наших активістів. За результатами праймеріз в першу півсотню потрапили вісім людей”, – наголосив Гайдукевич.

Віталій Гайдукевич, Софія Федина Прес-служба "Європейської солідарності"

“Я думаю, що у другій півсотні буде більше представників ГО, будуть також мажоритарники, які йтимуть по 13-14 виборчих округах. Імена наших активістів презентуватимемо з завтрашнього дня. Крім того, розповімо окремо про кожного активіста, чому саме ця людина іде від партії "Європейська солідарність", історію людини і чому саме цього кандидата висунула "Справа громад", – зазначив Гайдукевич.

Член політради партії, “голос” львівського Майдану, волонтерка Софія Федина відзначила, що у списку партії велика кількість нових людей, які ніколи не були депутатами парламенту, однак кожен на своєму місці працював заради українського народу та Української держави.

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Софія Федина Прес-служба "Європейської солідарності"

“Для мене є особливо приємно, що партія "Європейська солідарність" активно втілює практику європейських політичних сил, і присутність жінок у прохідній частині списку є більшою ніж 30 відсотків”, – також наголосила Федина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія “Європейська солідарність” оприлюднила першу 50-ку виборчого списку кандидатів у народні депутати на позачергових виборах в парламент. Майже половина з них не були у ВР, а кожен третій кандидат потрапив до списку за результатами праймеріз від ГО.

Також список партії "Європейська солідарність" підтримав позафракційний народний депутат, командувач Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош.

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