У ТКГ заявили про прогрес у переговорах щодо обміну полоненими

На засіданні Тристоронньої контактної групи вдалося досягти прогресу щодо обміну полоненими з ОРДЛО.

Як повідомляється на сайті Офісу президента України, переговори велися в рамках гуманітарної підгрупи.

"В рамках гуманітарної робочої групи було досягнуто прогресу в питаннях взаємного звільнення утримуваних осіб", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українська сторона акцентувала увагу на виконанні всіх домовленостей про підтвердження списків на обмін і підтвердила інформацію про осіб, яку запитували учасники консультацій.

"Україна очікує на дзеркальні та симетричниі дій від іншої сторони", – підкреслили в ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Київ розраховує протягом найближчих тижнів звільнити з полону в ОРДЛО 100 українців. Відповідний список ще тоді був переданий ОБСЄ.