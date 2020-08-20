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У ТКГ заявили про прогрес у переговорах щодо обміну полоненими

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
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Київ заявив про прогрес щодо обміну полоненими

Київ заявив про прогрес щодо обміну полоненими. Фото Офісу президента.

На засіданні Тристоронньої контактної групи вдалося досягти прогресу щодо обміну полоненими з ОРДЛО.

Як повідомляється на сайті Офісу президента України, переговори велися в рамках гуманітарної підгрупи.

"В рамках гуманітарної робочої групи було досягнуто прогресу в питаннях взаємного звільнення утримуваних осіб", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українська сторона акцентувала увагу на виконанні всіх домовленостей про підтвердження списків на обмін і підтвердила інформацію про осіб, яку запитували учасники консультацій.

"Україна очікує на дзеркальні та симетричниі дій від іншої сторони", – підкреслили в ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Київ розраховує протягом найближчих тижнів звільнити з полону в ОРДЛО 100 українців. Відповідний список ще тоді був переданий ОБСЄ.

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УкраїнаОбмін полоненимиОфіс президента
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