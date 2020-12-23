У ТКГ закликали не відмовлятися від 'Мінська' щодо Донбасу, але паралельно шукати альтернативу

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш заявив, що в переговорах щодо Донбасу не варто відмовлятися від Мінських домовленостей, які поки працюють.

Разом із тим потрібно шукати альтернативні способи для припинення війни, сказав він в ефірі каналу "Україна 24". Також журналіст вважає, що для досягнення результатів ТКГ не завадить допомога парламенту.

"Альтернатива є завжди (відсилання до слів спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про те, що на сьогодні альтернативи Мінським домовленостями немає. – Ред). Але чи доцільно її зараз шукати і включати. Якщо ми правильно користуватимемося "Мінськом", він ефективно працюватиме. Шукати якийсь інший механізм паралельно йому, більш високий політичний рівень, підключати США, Великобританію, підписантів Будапештського меморандуму, – у цьому є сенс", – зазначив Гармаш.

Він підкреслив, що сьогодні до "Мінська" прив'язані санкції, які вирішують багато технічних і побутових питань, що стосуються життєдіяльності не тільки окупованих територій Донецької та Луганської областей, а й прифронтових районів. Відмовлятися від якогось інструменту без наявності іншого – "нерозумно", переконаний представник делегації України для роботи в ТКГ.

Також він додав, що без допомоги Верховної Ради в цих питаннях їм не обійтися. Журналіст нагадав про ухвалений у 2014 році законі про особливий статус Донбасу. На його думку, від досить вигідний для України, тому міняти його не варто.

"Ухвалення нового закону означатиме узгодження всього його тексту з Росією і ОРДЛО, що нам невигідно. З іншого боку, вирішення конфлікту на Донбасі передбачає ухвалення законів про колаборацію, перехідне правосуддя, але це не записано в Мінському комплексі заходів. І тут потрібно рішення українського парламенту, щоб він чітко позначив перспективи майбутнього для жителів окупованих територій і дав розуміння нам, у якому напрямку рухатися", – підсумував Гармаш.

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