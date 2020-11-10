У ТКГ взяли за основу план України щодо Донбасу

На засіданні політичної підгрупи в Тристоронній контактній групі взято за основу український "План дій" щодо Донбасу.

Про це повідомляється на сторінці української делегації в ТКГ у Facebook. Також вдалося досягти деяких результатів в обговоренні умов розблокування російської сторони роботи контрольних пунктів в'їзду і виїзду.

Уточнюється, що головною новиною на засіданні підгрупи стало саме обговорення "Плану дій".

"Деякий подив нашої делегації викликало твердження російської сторони, що, нібито, українська делегація обіцяла затвердити його в парламенті. Однак після нагадування, що в Україні діє демократія і парламентський суверенітет, і делегація може давати лише рекомендації, а не гарантувати ухвалення законодавчих ініціатив, бесіда швидко повернулася в конструктивне русло. Ще рано говорити про результати, але, по крайней мере, можна сказати, що український "План" був узятий за основу", – підкреслили в ТКГ.

Також наголошується, що російська сторона, незважаючи на домовленості, відмовилася пропустити жителів Луганської області в обидві сторони за лінію розмежування. Вони пояснили це дрібними технічними деталями.

"Завдяки твердій позиції керівника гуманітарного підгрупи народного депутата України Третьякової та сприяння координатора підгрупи Фріша на переговорах вдалося досягти певного поступу в обговоренні умов розблокування російською стороною роботи КПВВ", – уточнили представники української делегації.

Водночас через демарш росіян Україні не вдалося домогтися обговорення двох інших важливих питань: обміну утримуваними особами і розшуку зниклих безвісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ТКГ 10 листопада в режимі відеоконференції зібралися члени політичної та гуманітарної підгруп, щоб обговорити "План дій" щодо Донбасу, запропонований главою української делегації в контактній групі Леонідом Кравчуком.

Нагадаємо, що він передбачає повне припинення війни на Донбасі на початку 2021 року і демілітаризацію ОРДЛО.