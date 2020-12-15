У ТКГ відреагували на продовження спецстатусу Донбасу

В українській делегації для участі в Тристоронній контактній групі схвально відгукнулися про продовження ще на рік дії закону про особливий статус Донбасу.

Неухвалення відповідного законопроєкту, вважають там, могло б призвести до зриву переговорів між сторонами конфлікту. Позицію представники нашої країни в ТКГ виклали в своєму офіційному Telegram-каналі.

Нагадаємо, що 15 грудня за проєкт закону №4467 проголосували 304 нардепів. Документ до 31 грудня 2021 року продовжує запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який було встановленого ст. 1 відповідного закону.

У ТКГ переконані, що це сприятиме мирному врегулюванню ситуації в ОРДЛО відповідно до досягнутих політичних домовленостей.

"Пропонується підтримати ухвалення зазначеного законопроєкту", – йдеться у повідомленні.

В українській делегації в ТКГ нагадали, що втрата чинності вказаного закону може спричинити до звинувачень з боку Росії у зриві мирного врегулювання ситуації на Донбасі й підірвати переговорний процес, який триває нині.

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