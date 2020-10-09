У ТКГ відповіли на роздуми Кравчука про заміну Фокіну

Посада в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, з якої було звільнено Вітольда Фокіна, найімовірніше, буде скасована.

Як розповів у ефірі "Україна 24" представник Донбасу в українській делегації в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш, посада першого заступника глави делегації Леоніда Кравчука була й раніше, її обіймав Олексій Резніков.

"Спеціально під Фокіна придумали посаду другого першого заступника. Зараз Фокін пішов і, як правильно сказав Леонід Макарович, незрозуміло, під які повноваження та функції створювалася ця посада. Я думаю, найімовірніше, цієї посади не буде", – сказав Гармаш.

Також він пояснив, що Маркіян Лубківський розглядався не на цю посаду, а на посаду спікера, прессекретаря ТКГ.

"Зараз немає потреби в такій посаді. Якщо немає функціонала під людину, то людину шукати не будуть", – зазначив журналіст.

Крім того, він прокоментував ідею Кравчука про створення в рамках ТКГ групи "людей з Донбасу".

"Я дізнався про неї з повідомлень ЗМІ, не знаю, що думав Леонід Макарович, озвучуючи цю ідею... Я не бачу сенсу в такій групі, враховуючи, що той же Єрмак (глава Офісу президента України Андрій Єрмак, – ред.) говорив, що сама ТКГ по суті є консультативним органом. І навіщо при одному консультативному органі створювати другий – мені не дуже зрозуміло", – підкреслив Гармаш.

За його словами, кандидати в цю групу, яких називали ЗМІ, можуть викликати неоднозначну реакцію.

"Це буде "колективний Фокін", тому що багатьох з цих людей, які складали еліту Донецького регіону, можна притягати до відповідальності за те, що сталося у 2014 році. Якщо вони зараз з'являться в ТКГ, це не сприятиме ефективності її роботи", – вважає журналіст.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що посаду першого заступника голови делегації в ТКГ ввели буквально два місяці тому, і сьогодні треба проаналізувати, які повноваження і яку роботу ця людина буде мати. За його словами, на сьогодні кандидатур на заміну Фокіну немає.

Також Кравчук запропонував створити раду за участю вихідців з Донбасу, яка буде напрацьовувати пропозиції для ТКГ.

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