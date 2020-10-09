У ТКГ відповіли на роздуми Кравчука про заміну Фокіну
Спеціально під Фокіна придумали посаду другого першого заступника глави української делегації в ТКГ
Гармаш вважає, що зараз немає необхідності в такій посаді
Також він не бачить сенсу в групі "людей з Донбасу" в рамках ТКГ
Посада в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, з якої було звільнено Вітольда Фокіна, найімовірніше, буде скасована.
Як розповів у ефірі "Україна 24" представник Донбасу в українській делегації в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш, посада першого заступника глави делегації Леоніда Кравчука була й раніше, її обіймав Олексій Резніков.
"Спеціально під Фокіна придумали посаду другого першого заступника. Зараз Фокін пішов і, як правильно сказав Леонід Макарович, незрозуміло, під які повноваження та функції створювалася ця посада. Я думаю, найімовірніше, цієї посади не буде", – сказав Гармаш.
Також він пояснив, що Маркіян Лубківський розглядався не на цю посаду, а на посаду спікера, прессекретаря ТКГ.
"Зараз немає потреби в такій посаді. Якщо немає функціонала під людину, то людину шукати не будуть", – зазначив журналіст.
Крім того, він прокоментував ідею Кравчука про створення в рамках ТКГ групи "людей з Донбасу".
"Я дізнався про неї з повідомлень ЗМІ, не знаю, що думав Леонід Макарович, озвучуючи цю ідею... Я не бачу сенсу в такій групі, враховуючи, що той же Єрмак (глава Офісу президента України Андрій Єрмак, – ред.) говорив, що сама ТКГ по суті є консультативним органом. І навіщо при одному консультативному органі створювати другий – мені не дуже зрозуміло", – підкреслив Гармаш.
За його словами, кандидати в цю групу, яких називали ЗМІ, можуть викликати неоднозначну реакцію.
"Це буде "колективний Фокін", тому що багатьох з цих людей, які складали еліту Донецького регіону, можна притягати до відповідальності за те, що сталося у 2014 році. Якщо вони зараз з'являться в ТКГ, це не сприятиме ефективності її роботи", – вважає журналіст.
Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що посаду першого заступника голови делегації в ТКГ ввели буквально два місяці тому, і сьогодні треба проаналізувати, які повноваження і яку роботу ця людина буде мати. За його словами, на сьогодні кандидатур на заміну Фокіну немає.
Також Кравчук запропонував створити раду за участю вихідців з Донбасу, яка буде напрацьовувати пропозиції для ТКГ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вітольд Фокін відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу. Зокрема, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ під час переговорів.
Фокін також послідовно обстоює позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і неодноразово заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремим районам Донецької і Луганської областей, які зараз перебувають під російською окупацією.
Крім того, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
Пізніше Фокін заявив, що нібито не бачить війни між Україною і Росією.
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади проголосував за ініціювання постанови про звернення парламенту до президента з вимогою звільнити Фокіна.
30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів у межах Тристоронньої контактної групи. Зеленський зазначив, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками і коментарями Фокіна.