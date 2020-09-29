У ТКГ відхрестилися від можливої участі Тищенка в переговорах по Донбасу

Питання про можливе включення заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка до складу делегації України в ТКГ по Донбасу навіть не обговорювалося.

Про це заявив перший заступник голови делегації України в ТКГ, віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков в коментарі "Інтерфакс-Україна". За його словами, Тищенко може допомагати процесу досягнення миру в Донбасі в рамках своєї роботи в парламенті.

"Наскільки мені відомо, таке не обговорювалося взагалі. Кадрові рішення про включення до складу делегації на рівні указу ухвалює тільки президент, а глава делегації і перші заступники можуть залучати, згідно з указом, інших представників, експертів, радників і т.д. Таких консультацій, за моєю інформацією, не велося", – повідомив Резніков.

Він нагадав, що на сьогоднішній день в складі української делегації в ТКГ три народних депутата: Андрій Костін, Олександр Мережко і Галина Третьякова, а також чотири представники ОРДЛО від України. На думку політика, цього достатньо.

Резніков зазначив, що Тищенко один з тих депутатів, які турбуються, хвилюються, цікавився, як проходить Мінський процес. "Але про участь його безпосередньо в складі делегації – я такого не чув. І, вцілому, в цьому немає необхідності, тому що всі депутати можуть, працюючи у Верховній Раді, допомагати цьому процесу", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 вересня сам Тищенко повідомив, що нібито увійшов до парламентської групи щодо законодавчих змін для врегулювання війни на Донбасі.