У ТКГ створять раду 'політиків і господарників' з Донбасу, – Кравчук

В Україні в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу створять раду за участю вихідців з цього регіону, який буде напрацьовувати пропозиції для ТКГ.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. Він пояснив, що багато людей, особливо ті, що все життя пропрацювали на Донбасі, пропонували свою допомогу.

"Вони займали там дуже важливі позиції організаційні, політичні, господарські. Тобто їх там добре знають, а вони добре знають Донбас. Я ще раз хочу сказати, ми думаємо над тим, як створити раду людей. Не одного взяти члена делегації України в ТКГ, а зібрати раду людей, які будуть допомагати збирати можливості, думки, пропозиції", – зазначив він.

Нагадаємо, що раніше Кравчук розповів, що росіяни шантажують українську делегацію в ТКГ вимогою змінити постанову ВР про проведення місцевих виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука сказав, що Леоніда Кравчука навряд чи звільнять з посади.