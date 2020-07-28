У ТКГ спрогнозували, хто очолить переговори щодо Донбасу після виходу Кучми

Віцепрем'єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, найімовірніше, очолить українську делегацію в Тристоронній контактній групі після виходу другого президента Леоніда Кучми.

Про це заявив журналіст, представник окремих районів Донецької та Луганської областей у ТКГ Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я вважаю, що лідером групи, найімовірніше, стане Олексій Резніков. Оскільки за час моєї роботи в ТКГ я Кучму якраз ні разу там не бачив", – заявив Гармаш, додавши, що "підвищення" Резнікова було б цілком логічним.

За його словами, після новини про відставку Кучми Росія також думає над тим, щоб змінити склад своєї делегації в ТКГ.

Як писав OBOZREVATEL, другий президент України Леонід Кучма склав повноваження голови делегації України в ТКГ в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі, про що було офіційно оголошено 28 липня.

Чинний глава держави Володимир Зеленський подякував Кучмі за роботу, а він пообіцяв і надалі в разі необхідності ділитися своїм досвідом.