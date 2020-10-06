У ТКГ розповіли, що буде з посадою Фокіна
Посада ексзаступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі була не обов'язковою
Тепер на місце звільненого Вітольда Фокіна нікого не розглядають
На місце ексзаступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна поки нікого не розглядають.
Про це в ефірі Громадського радіо заявив представник Донецької області, член української делегації в ТКГ, журналіст Денис Казанський. За його словами, така посада фактично скасована, і загалом була не обов'язковою.
"У нього (Фокіна – ред.) не було якоїсь посади, він формально був заступником, але поки нікого не розглядають. Ця посада не є обов’язковою, главі делегації не обов’язково мати заступника, тому просто можна сказати, що ця посада скасована", – зазначив він.
Нагадаємо, напередодні розгорівся гучний скандал довкола першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна, який заявив, що нібито не бачить війни між Україною і Росією.
Він робив резонансні заяви про Донбас і до цього, а 30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів у межах Тристоронньої контактної групи. Зеленський зазначив, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками і коментарями Фокіна.
Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що висловлювання Фокіна щодо Донбасу не транслюють офіційної позиції української делегації у ТКГ.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Фокін відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу. Зокрема, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ під час переговорів.
Фокін також послідовно відстоює позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і не раз заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремим районам Донецької і Луганської областей, які зараз перебувають під російською окупацією.
Крім того, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади проголосував за ініціювання постанови про звернення парламенту до президента з вимогою звільнити Фокіна.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав відсторонити Фокіна від переговорів щодо Донбасу.
Незабаром відреагував і глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Фокін не винен у договорах, які раніше підписувала Україна, але зазначив, що заяви першого прем'єра не виправдовують його.