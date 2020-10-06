У ТКГ розповіли, що буде з посадою Фокіна

На місце ексзаступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна поки нікого не розглядають.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив представник Донецької області, член української делегації в ТКГ, журналіст Денис Казанський. За його словами, така посада фактично скасована, і загалом була не обов'язковою.

"У нього (Фокіна – ред.) не було якоїсь посади, він формально був заступником, але поки нікого не розглядають. Ця посада не є обов’язковою, главі делегації не обов’язково мати заступника, тому просто можна сказати, що ця посада скасована", – зазначив він.

Нагадаємо, напередодні розгорівся гучний скандал довкола першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна, який заявив, що нібито не бачить війни між Україною і Росією.

Він робив резонансні заяви про Донбас і до цього, а 30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів у межах Тристоронньої контактної групи. Зеленський зазначив, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками і коментарями Фокіна.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що висловлювання Фокіна щодо Донбасу не транслюють офіційної позиції української делегації у ТКГ.

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