У ТКГ розповіли про "сенсацію" на засіданні: Росія підтримала "план дій ОРДЛО" щодо Донбасу

На засіданні політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив про підтримку плану дій, запропонованого представниками ОРДЛО.

Про це повідомила пресслужба української делегації в ТКГ в Telegram. Засідання політичної та гуманітарної підгруп відбулося 24 листопада в режимі відеоконференції.

За інформацією української сторони, було обговорено "План дій", запропонований главою делегації Леонідом Кравчуком.

"А ось на засіданні політичної підгрупи новини отримали ознаки сенсаційності. Зокрема, представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтримує план дій, запропонований представниками ОРДЛОУ, які проживають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України", – сказано в повідомленні.

Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву в письмовому вигляді до засідання ТКГ на загальному рівні, яке відбудеться 25 листопада.

Також у повідомленні зазначили, що гуманітарна підгрупа продовжила обговорення технічних питань забезпечення роботи КПВВ "Щастя" і "Золоте" щодо обміну взаємно утримуваними особами.

"Російська сторона зайняла малозрозумілу позицію, на що їм, зокрема, вказують міжнародні посередники", – зазначили в українській делегації.

На засіданні ТКГ сталася "сенсація" Telegram української делегації в ТКГ

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