У ТКГ розповіли про "сенсацію" на засіданні: Росія підтримала "план дій ОРДЛО" щодо Донбасу
Засідання політичної та гуманітарної підгруп ТКГ відбулося 24 листопада в режимі відеоконференції
Політична підгрупа обговорила "План дій", запропонований главою делегації Леонідом Кравчуком
Гуманітарна підгрупа продовжила обговорення технічних питань забезпечення роботи КПВВ "Щастя" і "Золоте"
На засіданні політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив про підтримку плану дій, запропонованого представниками ОРДЛО.
Про це повідомила пресслужба української делегації в ТКГ в Telegram. Засідання політичної та гуманітарної підгруп відбулося 24 листопада в режимі відеоконференції.
За інформацією української сторони, було обговорено "План дій", запропонований главою делегації Леонідом Кравчуком.
"А ось на засіданні політичної підгрупи новини отримали ознаки сенсаційності. Зокрема, представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтримує план дій, запропонований представниками ОРДЛОУ, які проживають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України", – сказано в повідомленні.
Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву в письмовому вигляді до засідання ТКГ на загальному рівні, яке відбудеться 25 листопада.
Також у повідомленні зазначили, що гуманітарна підгрупа продовжила обговорення технічних питань забезпечення роботи КПВВ "Щастя" і "Золоте" щодо обміну взаємно утримуваними особами.
"Російська сторона зайняла малозрозумілу позицію, на що їм, зокрема, вказують міжнародні посередники", – зазначили в українській делегації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Леонід Кравчук заявив, що план з досягнення миру на Донбасі, який українська делегація представила в ТКГ, може стати причиною зустрічі президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна.
Також він підтвердив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" в Берліні дійсно може відбутися до Нового року.
Крім цього, Кравчук розповів, що Україна підготувала документи на обмін 11 полонених із ОРДЛО.