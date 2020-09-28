У ТКГ розповіли, навіщо Єрмак покликав на переговори Фокіна

Глава Офісу президента Андрій Єрмак залучив першого прем'єра України Вітольда Фокіна до переговорів в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу нібито для того, щоб компенсувати провал створення "Консультативної ради" з ОРДЛО.

Таке припущення в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив журналіст, донеччанин у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Він зазначив, що поява Фокіна, який заявляв про бажання їхати в окуповану частину Донбасу "домовлятися з громадянським суспільством", могло бути направлено на задоволення вимог заступниа голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака.

"Думаю, Єрмак намагався компенсувати нестворення консультативної ради, на яку він дав згоду РФ в березні. Фокін, який заявив про бажання їхати туди домовлятися з громадянським суспільством, – це була така компенсація Козаку за провал ідеї цієї ради", – сказав Гармаш.

При цьому він вважає, що така компенсація є "дуже легкою", тому що консультативна рада передбачалася як окремий орган, який має право приймати якісь рішення.

"А ініціативи Фокіна – це просто ініціативи Фокіна. Може, вони і ллються єлеєм на чиїсь вуха, але Фокін не може виконати тих завдань, які ставилися Москвою перед консультативною радою. Це, на мій погляд, найбільш реалістична версія", – додав Гармаш.

Нові скандальні заяви Фокіна

Заступник глави української делегації в ТКГ в Мінську Вітольд Фокін знову відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу. Так, він заявив, що війна в Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ в ході переговорів.

Фокін також послідовно відстоює позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і неодноразово заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремим районам Донецької і Луганської областей, які зараз знаходяться під російською окупацією.

"Консультативна рада" з ОРДЛО: що викликало скандал в березні

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення "Консультативної ради", до складу якого передбачалося входження представників ОРДЛО.

Це викликало різку негативну реакцію в суспільстві і політикумі. Так, проти створення цього органу виступили десятки нардепів, в тому числі від "Слуги народу". Депутати наголошували, що створенням такого органу може бути зафіксована суб'єктність ОРДЛО, а Росія, країна-агресор, отримає статус гаранта-спостерігача нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков на початку червня заявив, що такий орган навряд чи буде створено.

"Немає відповіді (щодо ради) від німецької сторони, від французької, від ОБСЄ. Тому це питання вже є недоцільним. Забули і йдемо далі", – сказав Рєзніков.