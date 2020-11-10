У ТКГ розпочали обговорення плану Кравчука щодо Донбасу

У Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі (ТКГ) 10 листопада в режимі відеоконференції зібралися члени політичної та гуманітарної підгруп.

Одною з головних тем засідання політичної підгрупи стало обговорення "Плану дій" для Донбасу, запропонованого главою української делегації Леонідом Кравчуком, повідомляється у Facebook. Також на порядку денному – ще кілька важливих питань.

Вони, зокрема, стосуються забезпечення пересування громадян України через КПВВ, обміну взаємно утримуваними особами та опрацювання заходів у сфері пошуку осіб, зниклих безвісти.

Загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій заплановано на 11 листопада.

В українській делегації нагадали, що 10 листопада о 08.00 ранку українська сторона відкрила для роботи КПВВ "Гнутове", "Мар’їнка", "Майорське" на Донеччині, а також "Станиця Луганська", "Щастя", "Золоте" на Луганщині.

Проте російська сторона заблокувала їхню роботу, і громадяни були вимушені повертатися на контрольований Україною бік лінії розмежування.

У ТКГ обговорили план Кравчука для Донбасу Facebook Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку журналіста, члена української делегації Сергія Гармаша, "План спільних кроків" для ТКГ, що підготував Кравчук, – "позначає червоні лінії для України й не містить "зради".