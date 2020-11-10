У ТКГ розпочали обговорення плану Кравчука щодо Донбасу

У Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі (ТКГ) 10 листопада в режимі відеоконференції зібралися члени політичної та гуманітарної підгруп.

Одною з головних тем засідання політичної підгрупи стало обговорення "Плану дій" для Донбасу, запропонованого главою української делегації Леонідом Кравчуком, повідомляється у Facebook. Також на порядку денному – ще кілька важливих питань.

Вони, зокрема, стосуються забезпечення пересування громадян України через КПВВ, обміну взаємно утримуваними особами та опрацювання заходів у сфері пошуку осіб, зниклих безвісти.

Загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій заплановано на 11 листопада.

В українській делегації нагадали, що 10 листопада о 08.00 ранку українська сторона відкрила для роботи КПВВ "Гнутове", "Мар’їнка", "Майорське" на Донеччині, а також "Станиця Луганська", "Щастя", "Золоте" на Луганщині.

Проте російська сторона заблокувала їхню роботу, і громадяни були вимушені повертатися на контрольований Україною бік лінії розмежування.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку журналіста, члена української делегації Сергія Гармаша, "План спільних кроків" для ТКГ, що підготував Кравчук, – "позначає червоні лінії для України й не містить "зради".