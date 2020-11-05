У ТКГ прокоментували новий план Кравчука щодо закінчення війни на Донбасі

"План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи, який підготував її глава Леонід Кравчук – "позначає червоні лінії для України і не містить "зради".

Про це OBOZREVATEL сказав Сергій Гармаш, журналіст, донеччанин у складі ТКГ щодо Донбасу, коментуючи відповідну ініціативу. За його словами, планом були позначені принципові питання: спочатку безпека, а потім проведення виборів.

"Я цей план поки що не бачив, обговорення буде після обіду, але щодо принципових питань я згоден,"зради" немає. Спочатку на Донбасі потрібно створити умови безпеки для проведення виборів, а потім вже провести вибори за українським законом, з доступом міжнародного контролю", – уточнив Гармаш.

За його словами, він теж розробив план за дорученням делегації і наполягатиме на його розгляді ТКГ. За версією Гармаша, після закінчення військової фази конфлікту, на Донбас потрібно ввести міжнародну тимчасову адміністрацію. До її складу входитимуть члени держав, які підписали Будапештський меморандум.

"Але Росія поки не має наміру шукати компромісний варіант виходу з кризи. Завдання їхнього мирного плану, який був злитий під час недавньої конституційної кризи – дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Якби вони реально хотіли вирішити проблему – план обговорили б у дипломатичному форматі", – резюмував Гармаш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, основні труднощі переговорів Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі полягають у тому, що Росія не визнає себе стороною конфлікту.