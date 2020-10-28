У ТКГ погодили відкриття двох пунктів пропуску на Донбасі

У Тристоронній контактній групі погодили дату відкриття двох контрольних пунктів в'їзду і виїзду на Донбасі – 10 листопада

Йдеться про КПВВ "Золоте" і "Щастя", повідомляється на сайті Офісу президента України за підсумками засідання ТКГ 28 жовтня, яка проходила в форматі відеоконференції.

Українська сторона заявила, що інфраструктура обох пунктів пропуску готова для проїзду вантажного транспорту. Зараз завершується асфальтування дороги на "Золотому", який за рік тричі піддавався обстрілу.

Перший заступник глави української делегації Олексій Резніков має намір 6 листопада відвідати зазначені КПВВ для завершення організаційних питань. Він запросив також спецпредставника глави ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау приєднатися до поїздки.

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