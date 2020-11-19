У ТКГ погодили деталі розблокування Росією роботи КПВВ на Донбасі

На засіданні гуманітарної підгрупи в Тристоронній контактній групі узгодили нові технічні деталі розблокування російською стороною роботи КПВВ "Щастя" і "Золоте" на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці української делегації в ТКГ у Facebook. Засідання проходило 19 листопада в режимі відеоконференції.

Самі деталі розблокування контрольних пунктів в'їзду та виїзду не уточнюються, зазначається тільки, що робота в цьому напрямку триває.

"Завдяки твердій позиції керівниці гуманітарної підгрупи, народної депутатки України Галини Третьякової, і за сприяння координатора підгрупи Тоні Фріша на переговорах вдалося узгодити нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ в "Золоте" і "Щастя"", – йдетсья в повідомленні.

Водночас російська сторона відмовилася від засідань політичної та безпекової підгруп, які пропонували провести українська делегація, представники ОБСЄ, МЗС Франції та Німеччини.

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться 24-25 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 листопада на Донбасі в районі проведення ООС мали відновити роботу всі КПВВ, проте Росія зірвала їхнє відкриття.