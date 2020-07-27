У ТКГ назвали тактичні плюси нового перемир'я на Донбасі

Перемир'я на Донбасі, яке за рішенням Тристоронньої контактної групи почалося з опівночі 27 липня, навряд чи буде тривалим і стійким.

Однак плюси для України від нього все ж є. Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив журналіст, представник переселенців у політичній підгрупі ТКГ Сергій Гармаш.

"Я не сильно вірю в те, що перемир'я буде тривалим і стійким, тому що, якби була політична воля на припинення конфлікту, воно б спостерігалося не тільки в сфері безпеки, але і в політичній, гуманітарній підгрупах, де обмінюють наших полонених", – зазначив він.

За словами Гармаша, принаймні в політичній підгрупі ТКГ зараз якихось зрушень, проривів і передумов до цього він не бачить. Тому передбачає, що це буде певною мірою чергове тактичне перемир'я.

"У чому його плюс для України... Дай Бог, якщо воно не зірветься, то все-таки не ми його зірвемо. І відповідальність лежатиме на тому боці", – зазначив Гармаш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 27 липня, о 00:01 на Донбасі почався так званий режим перемир'я – повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування.