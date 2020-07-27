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У ТКГ назвали тактичні плюси нового перемир'я на Донбасі

Марина Ліснічук
Політика
6,2 т.
Перемир'я на Донбасі

Гармаш назвав тактичні плюси перемир'я на Донбасі.

Перемир'я на Донбасі, яке за рішенням Тристоронньої контактної групи почалося з опівночі 27 липня, навряд чи буде тривалим і стійким.

Однак плюси для України від нього все ж є. Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив журналіст, представник переселенців у політичній підгрупі ТКГ Сергій Гармаш.

"Я не сильно вірю в те, що перемир'я буде тривалим і стійким, тому що, якби була політична воля на припинення конфлікту, воно б спостерігалося не тільки в сфері безпеки, але і в політичній, гуманітарній підгрупах, де обмінюють наших полонених", – зазначив він.

За словами Гармаша, принаймні в політичній підгрупі ТКГ зараз якихось зрушень, проривів і передумов до цього він не бачить. Тому передбачає, що це буде певною мірою чергове тактичне перемир'я.

"У чому його плюс для України... Дай Бог, якщо воно не зірветься, то все-таки не ми його зірвемо. І відповідальність лежатиме на тому боці", – зазначив Гармаш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 27 липня, о 00:01 на Донбасі почався так званий режим перемир'я – повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування.

УкраїнаМирні переговори в МінськуПеремир'я на ДонбасіВійна на ДонбасіСергій Гармаш
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