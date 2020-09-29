У ТКГ назвали "дивними" заяви Фокіна про війну з Росією: офіційна заява

Українська делегація в Тристоронній контактній групі з неприємним подивом сприйняла повідомлення про резонансні заяви Вітольда Фокіна щодо війни на Донбасі і щодо Криму, зроблені у Верховній Раді.

Про це йдеться в офіційній заяві української делегації в ТКГ, яку підписали Леонід Кравчук, Олексій Резніков та Олександр Мережко. Там відзначили, що Фокін, як і будь-яка людина має право на власну позицію, якою б дивною вона не здавалася.

"Але ми разом як делегація України у переговорах у ТКГ повинні дотримуватись виключно офіційної позиції нашої держави навіть тоді, коли не беремо участь у переговорах", – йдеться у заяві.

Її підписанти наголосили, що в питаннях про тимчасову окупацію Криму та війну на Донбасі дотримуватися офіційної позиції дуже легко, оскільки вона повністю збігається з правдою про війну.

"Ми повністю свідомі того, що війну на територію України принесла Росія та її громадяни. Саме тому, наприклад, переговори за нашою участю відбуваються у тристоронньому форматі – Україна, ОБСЄ як посередник та Росія як держава, яка тимчасово окупувала частину нашої території", – йдеться у заяві.

Також там наголосили, що завдання, поставлені президентом України Володимиром Зеленським перед групою переговорників засновані на розумінні того, що Росія повністю контролює тимчасово окуповані території України, а отже має вирішальний вплив на все, що там відбувається.

"Ми прагнемно знайти такі рішення, які дозволять прийти до сталого миру через абсолютне і довготривале припинення вогню, звільнення всіх осіб, які утримуюються, проведення повної деокупації, виведення усіх незаконних збройних формувань та повернення Україні контролю над кордоном із Росією в Донецькій та Луганській областях", – відзначили члени ТКГ.

Крім того, у заяві зазначили, що Фокін, роблячи такі резонансні висловлювання, не врахував, що його сприйматимуть не просто як громадянина, який озвучує свою точку зору, а як члена української делегації, що представляє державу.

"Очікуємо, що заяви пана Фокіна отримають належну оцінку", – підсумували члени ТКГ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін прибув на засідання парламентського комітету з питань державної влади, де заявив, що "не бачить" війни між РФ і Україною і підтвердив слова про амністію на Донбасі.