У ТКГ назвали дату і учасників нової "нормандської зустрічі"

Зустріч радників зовнішньополітичних відомств в рамках Нормандського формату може відбутися 28 серпня.

Про це OBOZREVATEL повідомив представник окремих районів Луганської та Донецької областей в українській делегації Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш.

"Нормандская зустріч на рівні глав зовнішньополітичних радників планується на 28 серпня", – розповів Гармаш

За його словами, участь у цьому засіданні з української сторони візьме глава офісу президента Андрій Єрмак. А з боку РФ – заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

"Зустріч політичних радників – Це Єрмак, Козак ... Це ще цікавіше мені здається. Тому що там має бути Козак, а він же написав, що не братиме участь, подивимося. Це буде дивно, якщо його не буде. Якщо зберуться тільки три зовнішньополітичних радника, це буде означати, що Росія вийшла з Нормандії", – додав він.

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