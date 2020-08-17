У ТКГ назвали дату і учасників нової "нормандської зустрічі"

Участь у зустрічі візьмуть участь Андрій Єрмак і Дмитро Козак.
Зустріч радників зовнішньополітичних відомств в рамках Нормандського формату може відбутися 28 серпня.
Про це OBOZREVATEL повідомив представник окремих районів Луганської та Донецької областей в українській делегації Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш.
"Нормандская зустріч на рівні глав зовнішньополітичних радників планується на 28 серпня", – розповів Гармаш
За його словами, участь у цьому засіданні з української сторони візьме глава офісу президента Андрій Єрмак. А з боку РФ – заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.
"Зустріч політичних радників – Це Єрмак, Козак ... Це ще цікавіше мені здається. Тому що там має бути Козак, а він же написав, що не братиме участь, подивимося. Це буде дивно, якщо його не буде. Якщо зберуться тільки три зовнішньополітичних радника, це буде означати, що Росія вийшла з Нормандії", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак направив лист раднику канцлерки Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України (зокрема, главі Офісу президента Андрію Єрмаку), в якому заявив про безглуздість переговорів щодо Донбасу на рівні радників і запропонував відмовитися від них.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав цей лист "тонкою політичною грою", за допомогою якої Росія намагається посилити свої позиції, а також перехопити ініціативу.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив переконання, що мінський процес не зможе функціонувати без зустрічей в "нормандському форматі".
Пізніше у президента РФ Володимира Путіна дали пояснення щодо листа Козака.
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