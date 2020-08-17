У ТКГ назвали дату і учасників нової "нормандської зустрічі"

Зустріч радників зовнішньополітичних відомств в рамках Нормандського формату може відбутися 28 серпня.

Про це OBOZREVATEL повідомив представник окремих районів Луганської та Донецької областей в українській делегації Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш.

"Нормандская зустріч на рівні глав зовнішньополітичних радників планується на 28 серпня", – розповів Гармаш

За його словами, участь у цьому засіданні з української сторони візьме глава офісу президента Андрій Єрмак. А з боку РФ – заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

"Зустріч політичних радників – Це Єрмак, Козак ... Це ще цікавіше мені здається. Тому що там має бути Козак, а він же написав, що не братиме участь, подивимося. Це буде дивно, якщо його не буде. Якщо зберуться тільки три зовнішньополітичних радника, це буде означати, що Росія вийшла з Нормандії", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак направив лист раднику канцлерки Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України (зокрема, главі Офісу президента Андрію Єрмаку), в якому заявив про безглуздість переговорів щодо Донбасу на рівні радників і запропонував відмовитися від них.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав цей лист "тонкою політичною грою", за допомогою якої Росія намагається посилити свої позиції, а також перехопити ініціативу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив переконання, що мінський процес не зможе функціонувати без зустрічей в "нормандському форматі".

Пізніше у президента РФ Володимира Путіна дали пояснення щодо листа Козака.

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