План щодо Донбасу і розблокування КПВВ: що обговорили на засіданні ТКГ

Українська сторона в Тристоронній контактній групі підтримала пропозицію ОБСЄ про проведення позачергового засідання політичної підгрупи для узгодження плану щодо Донбасу.

Про це повідомляється на сторінці української делегації в ТКГ у Facebook за підсумками засідання 11 листопада, яке проходило в форматі відеоконференції.

Одним з основних було обговорення "Плану дій" щодо Донбасу, запропонованого главою української делегації Леонідом Кравчуком.

Необхідність позачергових нарад мотивована тим, що до кінця року залишилося всього два засідання контактної групи.

"Українська сторона підтримала ініціативу представників ОБСЄ провести позачергове засідання політичної підгрупи і запевнила у своїй готовності працювати в режимі 24/7 для якнайшвидшого узгодження єдиного документа, сформульованого усіма учасниками. Основний аргумент – до кінця поточного року залишилося тільки два засідання ТКГ", – йдеться в повідомленні.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук закликав провести обмін полоненими до Нового року і Різдва.

"Глава української делегації закликав повернути додому до Різдва і Нового року всіх взаємно утримуваних осіб, що стало б прикладом високої моралі і відповідальності учасників, ознакою їх прагнення домовитися і по інших позиціях", – підкреслили в контактній групі.

Також обговорювався гуманітарний напрямок. Українська сторона заявила про виконання своїх зобов'язань і відкриття 10 листопада всіх КПВВ на Донбасі. Представників Росії закликали до кінця тижня відкрити зі свого боку контрольні пункти. Українанесла свої пропозиції для вирішення технічних проблем, які нібито не давали цього зробити.

Глава СММ ОБСЄ Яшар Чевік в свою чергу зазначив, що режим припинення вогню на сході України загалом зберігається вже сто днів.

Зі свого боку українська делегація наполягала на початку розмінування 19 ділянок на лінії розмежування, в тому числі кладовищ, електромереж і об'єктів водопостачання.

Крім того, представники ОБСЄ підтримали пропозицію української делегації створити на КПВВ "зелені коридори" для малорухомих громадян, щоб вони змогли безперешкодно пересуватися поза загальною чергою, а також отримувати пенсії, соцвиплати і фінансові послуги.

"Ми виконували і будемо виконувати рішення, прийняті в" нормандському форматі ", і Мінські домовленості. Будь-які спроби звинуватити нас в порушенні цих домовленостей не матимуть успіху. Виконуємо і закликаємо робити те ж російську сторону", – підкреслили представники України.

Також вони наголосили на необхідності провести до кінця року нову зустріч в "нормандському форматі" на найвищому рівні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні політичної підгрупи в Тристоронній контактній групі 10 листопада був узятий за основу український "План дій" щодо Донбасу.