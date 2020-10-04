У ТКГ домовилися про нові ділянки розведення військ та розмінування, – Єрмак

На засіданнях Тристоронньої контактної групи узгоджено нові точки розмінування та розведення військ на Донбасі.

Як повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" глава Офісу президента України Андрій Єрмак, узгодили практично 20 точок розмінування (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ви бачите за статистикою, яка кількість людей, мирних зокрема, гинуть сьогодні, підірвавшись на якихось невпізнаних мінах, якими практично всіяна вся ця територія", – зазначив він.

За словами Єрмака, так само були узгоджені чотири точки розведення військ.

"Ми бачимо результат схожого розведення в Станиці Луганській", – нагадав глава ОП.

Крім того, сторони домовилися про відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єрмак заявив, що Тристороння контактна група є консультаційним майданчиком, а її рішення не несуть політичних зобов'язань для України.