У Тищенка відреагували на звинувачення Лероса і назвали його "зрадником України"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що звинувачення нардепа Гео Лероса в нібито підготовці замаху на нього – повна нісенітниця.

Про це повідомила Українська правда з посиланням на коментар пресслужби Тищенка. Також там заявили, що Лерос "зрадив" президента України Володимира Зеленського.

"Гео Лерос – це головний зрадник України. Його заяви є повною нісенітницею. Якщо є докази, то нехай йде з ними до спеціалізованих органів. А так це просто політичний піар ображеної людини", – сказано в повідомленні.

Також там додали, що Лерос намагається "дискредитувати" команду Зеленського.

"Не гідно і низько. Хоча нічого іншого від нього і не варто очікувати", – резюмувала пресслужба Тищенка.

Нагадаємо, що 1 вересня фракція "Слуга народу" ухвалила рішення виключити Лероса зі свого складу. Це трапилося після того, як на засіданні Ради він дорікнув Зеленського в тому, що до влади не прийшли обіцяні нові обличчя, а Андрія Єрмака назвав "агентом ГРУ Російської Федерації". Лерос заявив, що саме Зеленський доручив Єрмаку "виконувати всю брудну корупційну роботу".

Лерос заявив, що команду вивести його з фракції дав особисто Зеленський. Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував цю інформацію. Він сказав, що фракція спокійно ставилася до того, що Лерос критикує Єрмака, але вирішила вивести його зі свого складу за критику президента, оскільки так він перейшов "червону лінію".

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України Гео Лерос заявив, що має аудіозаписи, на яких колишній депутат Київської міськради Денис Комарницький і "слуга народу" Микола Тищенко нібито планують на нього замах.