У Тель-Авіві відбулася масштабна демонстрація проти депортації мігрантів

Десятки тисяч мігрантів та жителів Ізраїлю, які їх підтримують, вийшли на вулиці Тель-Авіва. Вони виступають проти планів уряду депортувати прохачів притулку з Африки.У Тель-Авіві в суботу, 24 березня, відбулася масштабна демонстрація проти планів уряду Ізраїлю депортувати з країни прохачів притулку з низки африканських країн. За даними ізраїльських ЗМІ, у демонстрації взяло участь близько 20 тисяч осіб, серед яких були як самі шукачі притулку, так і місцеві жителі, які не згодні з позицією свого уряду.

Нагадаємо, що уряд Ізраїлю вимагає від мігрантів з африканських країн покинути країну в обмін на компенсацію у 3,5 тисячі доларів та оплату квитка до Африки - без уточнення, до якої саме країни. У разі відмови добровільно покинути Ізраїль, уряд країни погрожує їм арештом, інформує агенція AP. Згідно із позицією уряду, більшість мігрантів з Африки, яких налічується понад 40 тисяч, прибули до країни з економічних причин задля пошуку роботи, і тому не мають права на отримання притулку. Більшість з цих мігрантів, за даними міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, прибули із Судану та Еритреї.

Критики називають план ізраїльського уряду неетичним та вважають, що він зашкодить іміджу країни як притулку для мігрантів-юдеїв. Початок реалізації плану був тимчасово заблокований Верховним судом Ізраїлю після позову з боку правозахисних організацій. Суд зажадав від уряду Ізраїлю до понеділка, 26 березня, надати його позицію з цього питання.