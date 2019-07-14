У Святогорську пройшов Форум Опозиційного блоку "Сила Донбасу"

Подія зібрала прихильників партії з усього Донбасу, народних депутатів України, кандидатів у депутати ВР від Опозиційного блоку, мерів міст, керівників промислових підприємств, представників органів місцевого самоврядування всіх рівнів, повідомляє прес-служба політсили.

Основна мета Форуму - разом визначити шляхи досягнення стійкого миру, розглянути положення майбутньої нової Конституції України, обговорити можливості реалізації програми Опозиційного блоку "Нова Індустріалізація" для відновлення промислового Донбасу. Йшлося також про інфраструктурні проекти для міст Донецької та Луганської областей.

На Форумі відбулося широке обговорення необхідності зняття торговельної, транспортної та гуманітарної блокади Донбасу, відновлення всіх соціальних виплат і цивільних прав їх мешканців.

На Форумі виступили: лідер опозиційного блоку, народний депутат України Євген Мураєв, народний депутат Сергій Сажко, мери українських міст Вадим Бойченко (Маріуполь), Вадим Лях (Слов'янськ), Руслан Требушкін (Покровськ), Роман Падун (Курахово), кандидати в народні депутати Олександр Вишняков і Дмитро Рева, керівники промислових підприємств - Геннадій Суков, генеральний директор публічного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод" і Муса Магомедов, генеральний директор "Авдіївського коксохімічного завода".

Відкрив Форум мер Маріуполя Вадим Бойченко. Він заявив: "Сила Донбасу для нас - не порожній звук. Сила України вимірюється через призму міст. Ми вимагаємо передати максимальну кількість повноважень на місця - ми знаємо, як розвивати наші міста. Тому в команді Опозиційного блоку об'єдналися мери 70 українських міст. Розвиваючи міста, ми робимо Україну сильною і процвітаючою. Ми пишемо нову історію країни, де немає місця популізму і немає непрофесійних людей".

Мер Маріуполя закликав до відновлення миру на Донбасі. "Ми повинні зупинити війну, яка вже йде 1 995 днів, і відновити інфраструктуру в регіоні. 100 мільярдів доларів - ціна відновлення Донбасу. 2 мільйони людей отримали статус тимчасово переміщених осіб.

Донбас для нас - це не місце на карті, а наш рідний дім. Саме тому ми йдемо професійною командою на вибори у ВР. Ми хочемо, щоб голос Донбасу був нарешті почутий ".

На думку Вадима Бойченко, господарські успіхи міст, мери яких входять в ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК, повинні стати вітриною відновленого Донбасу. "Ми боремося за уми наших земляків європейськими парками і скверами, кілометрами відремонтованих доріг", - сказав міський голова Маріуполя. До речі, саме Маріуполь за воєнні роки зміг залучити для розвитку своєї громади 130 мільйонів євро інвестицій під пільгові європейські умови кредитування. "Я вірю в професійну команду опозиційного блоку, вірю, що голос кожного жителя Донбасу буде звучати у Верховній Раді", - завершив свій виступ Вадим Бойченко.

Схожа тональність звучала і в виступі мерів інших міст. Так мер Слов'янська Вадим Лях впевнений в тому, що спільними зусиллями команда Опозиційного блоку зможе реалізувати інфраструктурні проекти в усьому регіоні і повернути Донбасу колишню славу передового промислового регіону, що динамічно розвивається: "Наша команда професійних управлінців зможе зробити нашу країну успішною".

За словами мера Покровська Руслана Требушкіна, для нього велика честь бути в команді людей, які не на словах, а на ділі показують, що вони вміють працювати для розвитку України. "Наше завдання зробити Донбас інноваційним. Це неможливо без повної та глибокої децентралізації. Будуть сильні регіони - буде сильна держава", - впевнений Руслан Требушкін.

Мер Курахово Роман Падун згадав події початку війни, коли його місто прийняло 11 тисяч переселенців. Розмістити і надати турботу цим людям вдалося за кошти, знайдені в місцевому бюджеті за повної бездіяльності київської влади. Сьогодні місто вишукує можливості для реконструкція міського господарства - відновлення тротуарів, зношеного житлового фонду, ремонтів в школах і дитячих садах.

На думку Романа Падуна, податки повинні залишатися на місцях. "Як ними розпорядитися, ми, мери і наші громади, знаємо", - заявив мер Курахово.

Народний депутат України Сергій Сажко з гіркотою констатував: "Те, що в країні відбувалося п'ять років, вбивало нашу економіку. Нам потрібно зшити розбиті душі. Якщо, разом з Опозиційного блоком, ми не почнемо новий етап у розвитку країни, нас нічого не чекає" .

Кандидат в народні депутати України Олександр Вишняков говорив про те, що він представляє інтереси жителів Зайцево, які шостий рік живуть під обстрілами. "Цим людям потрібен мир і робота. А регіону потрібні програми реінтеграції із залученням іноземних партнерів", - сказав Олександр Вишняков.

Генеральний директор публічного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод" Геннадій Суков заявив: "За 5 років нинішньої влади в два рази впав ВВП, більш ніж на 40 відсотків впали доходи населення, 70 відсотків українців живуть за межею бідності, знищені цілі галузі промисловості. Ми, Опозиційний блок, йдемо в парламент, щоб кардинально змінити цю ситуацію ".

Дуже емоційно прозвучав виступ Муси Магомедова, генерального директора публічного акціонерного товариства "Авдіївський коксохімічний завод". Саме під його керівництвом завод продовжував працювати всі п'ять воєнних років, дуже часто під обстрілами - вони відбувалися за цей час 320 раз. "Ми віримо в майбутнє і саме тому, не дивлячись на війну, і завод, і місто живуть і розвиваються. Ми вкладаємо в інфраструктуру, в соціальні об'єкти. І люди повертаються. У найважчі часи в Авдіївці залишалося всього 7 тисяч населення, зараз - 21 тисяча. Я усвідомлено прийняв рішення балотуватися в ВР, я впевнений, з нашою командою ми зможемо відродити країну", - заявив Муса Магомедов.

Підсумки Форуму підвів лідер опозиційного блоку Євген Мураєв: "Наша програма підкріплена 1575 законопроектами і я її називаю" новою формулою країни ". Донбас - величезний регіон, тут 15 відсотків населення країни і зосереджено до 25 відсотків промислового потенціалу. Не може бути успішною України без успішного Донбасу. І Донбас повинен стати зоною пріоритетного інвестиційного розвитку. Разом з командою опозиційного блоку ми "полагодимо" нашу країну, відновимо світ і повернемо людям гідне життя".

В ході Форуму Опозиційний блок, який пройшов в Святогорську, була розроблена Дорожня карта "Сила Донбасу". Документ містить рішення мерів міст Донбасу, представників бізнесу та політиків, щодо подальшої долі Донецького регіону України.

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