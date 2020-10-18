У Сумах вся сім'я балотується в депутати, але від різних партій. Фото

У Сумську міську і обласну ради балотується сім’я Галаєвих, проте від різних політичних партій.

Як написав у Facebook журналіст Денис Казанський, батько сімейства Галаєв Магомед-Шаріп Джамалович є кандидатом у депутати Сумської облради від партії "Батьківщина".

У той же час, його старший син Галаєв Рустам Магомед-Шаріпович балотується до міськради Сум, але вже від партії "Слуга народу".

А молодший син Галаєв Расул Магомед-Шаріпович йде в депутати міської ради від партії "Європейська Солідарність".

Користувачі у коментарях поглузували з ситуації.

Відомо, що Магомед-Шаріп Галаєв уродженець Чечено-Інгушетії. В Сумах працював на посаді директора ринку, депутат Сумської облради декількох скликань.

Як писав OBOZREVATEL, герой мему про степлер Руслан Фармус балотується на місцевих виборах на Прикарпатті.