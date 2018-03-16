У Стокгольмі відбулися переговори очільників МЗС Швеції та КНДР

Про конкретні теми та результати зустрічі дипломатів не повідомляють. Можливо, йдеться про шведське посередництво у вирішенні корейської кризи, припускають оглядачі.Міністри закордонних справ Північної Кореї та Швеції Рі Чон Хо та Маргот Вальстрьом в ніч на п'ятницю, 16 березня, провели у Стокгольмі неанонсовані переговори. Утім, речники шведського уряду відмовляються коментувати тему перемовин на тлі припущень у ЗМІ, що скандинавська країна може відіграти роль посередника між США та КНДР у корейській кризі, зазначає агенція новин AFP.

Розмова "фокусується на шведських консульських зобов'язаннях щодо США, Канади та Австралії", - зазначаться у комюніке МЗС Швеції. Міністерка Вальстрьом після зустрічі з Рі наголосила, що вирішення ситуації на Корейському півострові залежить від позицій та дій зацікавлених сторін, додає агенція Reuters. Пхеньян і Стокгольм мають порівняно тісний зв'язок - Швеція першою серед країн Заходу відкрила посольство у КНДР, воно представляє також інтереси США, Канади та Австралії, шведські дипломати відіграють ключові посередницьку роль.

Зустріч у Стокгольмі відбулася на тлі деякого зменшення напруги між Пхеньяном та Вашингтоном та заяв президента Дональда Трампа, що він зустрінеться із очільником режиму в КНДР Кім Чен Ином у травні поточного року.

Потепління між Кореями

Нещодавно Кім Чен Ин після переговорів зі спецпосланцями з Сеула заявив про "рішуче бажання" покращити відносини Північної та Південної Корей, а також досягти поступу в питанні возз'єднання на Корейському півострові, повідомила північнокорейська інформагенція KCNA. У середині лютого лідер Північної Кореї запросив президента Південної Кореї відвідати КНДР "якомога швидше". Мун Чже Ін своєю чергою заявив, що для зустрічі потрібно створити необхідні умови, в тому числі відновити діалог між КНДР і США.

У лютому спортсмени з КНДР взяли участь в Зимовій Олімпіаді в Південній Кореї. Атлети двох Корей пройшли під час відкриття під спільним прапором. Цю подію у світі розцінили як важливий сигнал зниження напруги в відносинах двох країн.