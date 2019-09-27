"У стилі КВК": психолог оцінив поведінку Зеленського у США

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США демонстрував одночасно велике хвилювання і бажання бути у центрі уваги.

Як президент України в США виходив зі скрутних ситуацій "у КВК-стилі", розповів у ефірі ObozTV психолог Валентин Кім.

"Звісно, Володимир Зеленський відчуває хвилювання. Я аналізував його поведінку під час виступу в ООН. Хвилювання присутнє, проявляється в таких ознаках – певне похитування, тупцювання на місці. Видає лівий лікоть, який постійно відходить як частина фрагментації з жестом незнання. Є дуже чітка артикуляція у виразі обличчя – вишкір, він часто супиться. Але у комплексі це свідчить про те, що людина просто відчуває хвилювання", – вважає Кім.

За словами експерта, український президент, незважаючи на великий успішний досвід публічних виступів, зіткнувся із абсолютно новим форматом спілкування, і хвилювання у цій ситуації є цілком природним.

"Мене більше зацікавив дещо інший момент – Зеленський іде до зали засідань і по ходу дає коротке інтерв'ю російським ЗМІ. Тут виявляється справжнє ставлення Зеленського до ситуації, в яку він потрапив", – наголосив психолог.

Також він зазначив, що Зеленський при спілкуванні з пресою, навіть російськими пропагандистськими ЗМІ, почувається "у своїй тарілці" і отримує задоволення від того, що відповідає на запитання.

"У нього є певні заготовки. Наприклад, його відповідь щодо того, чи тиснули на нього, чи ні – це суто у КВК-стилі, дуже швидко, чітко, винахідливо він сказав, хто на нього може тиснути. Видно було, що це або дуже гострий жарт, який щойно народився, або добре підготовлений", – заявив Кім.

"Але найголовніше, це видає в ньому наступний настрій – йому подобається бути в центрі уваги. Незважаючи на те, що запитання йому ставлять російські ЗМІ найбільш пропагандистських каналів, тим не менш Зеленський у цій ситуації відчуває задоволення", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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