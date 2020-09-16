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У Степанова відповіли на чутки про висування на виборах в Одесі

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
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У Степанова відповіли на чутки про висування на виборах в Одесі

Голова МОЗ Максим Степанов не має наміру балотуватися від партії "Слуга народу" до Одеської обласної ради.

Про це "Суспільному" повідомили у пресслужбі міністра, зауваживши, що оприлюднена у ЗМІ інформація не відповідає дійсності.

"Звідки ви взяли цю інформацію? Міністр наразі концентрує усю увагу на питаннях охорони здоров‘я", – йдеться у повідомленні.

Додамо, раніше інформацію про те, що Степанов очолить список "Слуг народу" на місцевих виборах в облраду Одеси опублікувала народна депутатка від "Голосу" Соломія Бобровська. Аналогічні дані також оприлюднив і нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Про джерела оприлюдненої інформації ні Бобровська, ні Гончаренко не повідомляли.

У Степанова відповіли на чутки про висування на виборах в Одесі

Нагадаємо, 12 січня 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко призначив Степанова керівником Одеської обласної державної адміністрації. 10 квітня 2019 його звільнили. З 30 березня 2020 року Степанов очолює міністерство охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидатом в мери Одеси на з'їзді партії "Слуга народу" висунули українського коміка Олега Філімонова.

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