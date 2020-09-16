У Степанова відповіли на чутки про висування на виборах в Одесі

Голова МОЗ Максим Степанов не має наміру балотуватися від партії "Слуга народу" до Одеської обласної ради.

Про це "Суспільному" повідомили у пресслужбі міністра, зауваживши, що оприлюднена у ЗМІ інформація не відповідає дійсності.

"Звідки ви взяли цю інформацію? Міністр наразі концентрує усю увагу на питаннях охорони здоров‘я", – йдеться у повідомленні.

Додамо, раніше інформацію про те, що Степанов очолить список "Слуг народу" на місцевих виборах в облраду Одеси опублікувала народна депутатка від "Голосу" Соломія Бобровська. Аналогічні дані також оприлюднив і нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Про джерела оприлюдненої інформації ні Бобровська, ні Гончаренко не повідомляли.

Нагадаємо, 12 січня 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко призначив Степанова керівником Одеської обласної державної адміністрації. 10 квітня 2019 його звільнили. З 30 березня 2020 року Степанов очолює міністерство охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидатом в мери Одеси на з'їзді партії "Слуга народу" висунули українського коміка Олега Філімонова.

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