У статті Путіна про Другу світову війну знайшли неприховану погрозу Європі

Марина Ліснічук Політика 11:45, 26.06.2020 Оновлено: 11:48, 26.06.2020

Стаття президента Росії Володимира Путіна до річниці перемоги у Другій світовій війні є надзвичайно небезпечною.

Про це в програмі Tagesschau на телеканалі ARD заявив посол України в ФРН Андрій Мельник. На його думку – це неприхована погроза російського лідера усій Європі.

"Він не лише в Україні готовий "пересувати" кордони за допомогою сили, якщо Захід не виконає його цинічну вимогу і не визнає зони впливу Москви. Ухвалення нашими західними партнерами під путінським шантажем саме такого рішення стало б фатальним", – сказав він.

Зі свого боку співголова Німецько-української комісії істориків Мартін Шульце Вессель зазначив, що намагання Володимира Путіна вказувати історикам на те, як вони мають підходити до історії Другої світової війни, є небезпечними. За його словами, стаття глави РФ написана "як радянський підручник з історії".

"За нормальних обставин історію розглядають як дискурс без втручання влади. Коли зараз президент береться за перо і навіть розсилає свою статтю завідувачам кафедр історії у Німеччині з проханням використовувати його текст ще й у викладанні, то це має насторожувати", – сказав він.

Історик зауважив, що у своїй статті Путін не дотримувався наукових критеріїв. Наприклад, пакт Молотова-Ріббентропа, який призвів до розділення Європи між СРСР і нацистською Німеччиною, він трактує як "цілком нормальний інструмент дипломатії 1930-х років".

Стаття Путіна написана "як радянський підручник з історії", – Мартін Шульце Вессель

"Водночас цей акт агресії не можна порівнювати із жодним іншим історичним процесом 1930-х років", – нагадав Шульце Вессель.

Він зазначив, що глава РФ свідомо позбавляє історію контексту, коли звинувачує Польщу в участі у розділенні Чехословаччини, що робить текст його книги "небезпечним і сумнівним".

Водночас німецький історик підкреслив, що "стосовно України путінська фальсифікація історії є найзухвалішою".

"Путін, як і радянська історична пропаганда, приписує Україні колабораціонізм і привласнює героїчний опір і перемогу над нацистською Німеччиною. Але перемога і колабораціонізм були і з російської, і з української сторони... Україна була під набагато жорсткішою окупацією з боку вермахту порівняно з Росією, отже, Україна і значно більше постраждала", – зауважив Шульце Вессель.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Володимир Путін опублікував статтю до річниці перемоги, яку назвав "75 років Великої Перемоги: спільна відповідальність перед історією і майбутнім". У ній він виклав своє бачення фактів часів Другої світової війни, її причин, ролі окремих осіб тощо.

  • Втім, цей текст викликав багато запитань. Так, російський історик Андрій Зубов назвав це роботою "історика-аматора" і дійшов висновку, що радянська історія змінила свідомість Путіна.

  • Відомі українські історики Володимир В'ятрович та Ярослав Грицак розповіли OBOZREVATEL, що знайшли у статті Путіна масу заяв, що не узгоджуються з історичною правдою.

  • Журналіст Павло Казарін зазначив, що президент Росії Володимир Путін у своїй статті до річниці перемоги у Другій світовій війні спробував виправдати анексію Криму і вторгнення на Донбас.

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