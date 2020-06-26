У статті Путіна про Другу світову війну знайшли неприховану погрозу Європі

Стаття президента Росії Володимира Путіна до річниці перемоги у Другій світовій війні є надзвичайно небезпечною.

Про це в програмі Tagesschau на телеканалі ARD заявив посол України в ФРН Андрій Мельник. На його думку – це неприхована погроза російського лідера усій Європі.

"Він не лише в Україні готовий "пересувати" кордони за допомогою сили, якщо Захід не виконає його цинічну вимогу і не визнає зони впливу Москви. Ухвалення нашими західними партнерами під путінським шантажем саме такого рішення стало б фатальним", – сказав він.

Зі свого боку співголова Німецько-української комісії істориків Мартін Шульце Вессель зазначив, що намагання Володимира Путіна вказувати історикам на те, як вони мають підходити до історії Другої світової війни, є небезпечними. За його словами, стаття глави РФ написана "як радянський підручник з історії".

"За нормальних обставин історію розглядають як дискурс без втручання влади. Коли зараз президент береться за перо і навіть розсилає свою статтю завідувачам кафедр історії у Німеччині з проханням використовувати його текст ще й у викладанні, то це має насторожувати", – сказав він.

Історик зауважив, що у своїй статті Путін не дотримувався наукових критеріїв. Наприклад, пакт Молотова-Ріббентропа, який призвів до розділення Європи між СРСР і нацистською Німеччиною, він трактує як "цілком нормальний інструмент дипломатії 1930-х років".

Стаття Путіна написана "як радянський підручник з історії", – Мартін Шульце Вессель

"Водночас цей акт агресії не можна порівнювати із жодним іншим історичним процесом 1930-х років", – нагадав Шульце Вессель.

Він зазначив, що глава РФ свідомо позбавляє історію контексту, коли звинувачує Польщу в участі у розділенні Чехословаччини, що робить текст його книги "небезпечним і сумнівним".

Водночас німецький історик підкреслив, що "стосовно України путінська фальсифікація історії є найзухвалішою".

"Путін, як і радянська історична пропаганда, приписує Україні колабораціонізм і привласнює героїчний опір і перемогу над нацистською Німеччиною. Але перемога і колабораціонізм були і з російської, і з української сторони... Україна була під набагато жорсткішою окупацією з боку вермахту порівняно з Росією, отже, Україна і значно більше постраждала", – зауважив Шульце Вессель.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Володимир Путін опублікував статтю до річниці перемоги, яку назвав "75 років Великої Перемоги: спільна відповідальність перед історією і майбутнім". У ній він виклав своє бачення фактів часів Другої світової війни, її причин, ролі окремих осіб тощо.

Втім, цей текст викликав багато запитань. Так, російський історик Андрій Зубов назвав це роботою "історика-аматора" і дійшов висновку, що радянська історія змінила свідомість Путіна.